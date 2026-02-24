Kauņas rajonā miris atrasts divus gadus vecs zēns 0
Pirmdienas vakarā Kauņas rajonā atrasts miruša bērna ķermenis, informē policija un lietuviešu sabiedriskais medijs.
Saskaņā ar Policijas departamenta sniegto informāciju ap plkst. 23.11 kādā mājā Kauņas rajonā tika atrasts miris zēns (dzimis 2024. gadā) bez redzamām vardarbības pazīmēm.
Kā ziņu aģentūrai “Elta” pastāstīja Kauņas apriņķa Galvenā policijas komisariāta pārstāve Odeta Vaitkevičiene, informāciju par bērna nāvi policijai nodevuši mediķi, kuri tika izsaukti uz notikuma vietu.
“Notikuma vietā ieradās policijas darbinieki un uzsāka pirmstiesas izmeklēšanu,” norādīja policijas pārstāve.
Lai noskaidrotu nāves cēloni, ir uzsākta pirmstiesas izmeklēšana.