Skola iemāca ne tikai stundās noteikto vielu, bet sadzīvi: Vanaga norāda, kāpēc atbalsta tālmācības ierobežošanu
Saeimas ceturtdien pieņēma iepriekš otrreizējai caurlūkošanai atgrieztos grozījumus Izglītības likumā, paredzot ierobežot tālmācības pieejamību pakāpeniski no 2027./ 2028. mācību gada.
No 2027. gada 1. septembra tālmācībā vairs nemācīsies 1. un 4. klases skolēni. Gadu vēlāk klātienes mācības attieksies arī uz 2. un 5. klases skolēniem, bet no 2029. gada 1. septembra – uz 3. un 6. klases skolēniem.
Tāpat no 2027. gada 1. septembra 1. līdz 6. klašu skolēni vairs nevarēs apgūt pamatizglītību ģimenē.
“Mēs pilnībā atbalstām šo, ka tie ir mazie klašu posmi, kur arī būs izņēmumi, nebūs tā, ka pilnīgi visiem tiks liegta tālmācība, bet tā ir obligātā pamatizglītība, standarts paredz virkni tematiskos blokus, kā sadarbību, darbu grupā, pilsoniskās audzināšanas jautājumi arī!” TV24 raidījumā “Dienas personība” atbild Inga Vanaga, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja.
Plašāk video.