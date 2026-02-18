Foto. pexels-aliona-zueva

Kad dienasgaismas joprojām par maz – kā aprūpēt istabas augus, lai tie nevārguļo un pavasarī kuplotu ar jaunu spēku

“Vai tagad, ziemā, istabas augus vajag mēslot? Žurnālos raksta, ka jālaista mazāk, bet kā ir ar barības vielām?”  Lija Ērgļu novadā

 

Pašlaik arī telpaugi izjūt gaismas trūkumu. Tā ietekmē vājāk attīstās jaunie dzinumi, veidojas mazāk ziedpumpuru. Ja gaismas par maz, jāierobežo arī citi faktori – jāsamazina temperatūra, jāierobežo laistīšana un noteikti arī mēslošana.

 

Katram… pēc nopelniem

Tomēr dažādiem telpaugiem ir atšķirīgs mēslošanas režīms, mēslojuma sastāvs un devas. Šīs atšķirības jārespektē arī ziemas mēnešos, tas ir, no novembra līdz janvārim.

Atbilstoši to prasībām šajā laikā visus telpaugus var iedalīt trijās lielās grupās:

• augiem, kuriem vajadzīga tāda pati mēslošana, kāda tā bijusi no pavasara līdz rudenim;

• nepieciešams mēslojums samazinātās devās;

• augi, kurus šajā laikā vispār nemēslo. 

Visu gadu bez pārtraukuma, tostarp arī ziemas mēnešos, mēslo, piemēram, spatifīlas, falenopšus, sanpaulijas, mandevillas, antūrijas un citus ziedošus augus, kuriem nav miera perioda. Šiem telpaugiem ziemas mēnešos mēslojuma režīms ir tāds pats, kā no pavasara līdz rudenim. Arī dažādajām papardēm mēslošanas biežums un devas nemainās. Bez pārtraukuma mēslo ehmejas, bilbergijas, guzmanijas, vrīzejas un citus bromēliju dzimtas tropu augus, kas zied spilgtiem ziediem un aug nepārtraukti visu gadu.

Vismaz uz pusi mēslojuma biežumu un devas samazina psīdijām, citroniem, eriobotrijām un citiem subtropu zonas augļaugiem, kam vēlams nedaudz atpūsties. Samazināts mēslojums (vienu vai divas reizes mēnesī) ir arī istabas palmām. Tikai reizi mēnesī ziemā mēslo klīvijas un Ķīnas rozes, telpu skujkokus – araukārijas, cipreses, kā arī kalistemus, laurus, mirtes un citus vēsas telpas mīlošus augus.

Ziemas periodā nemēslo kaktusus un lielu daļu sukulentu, kuriem ir obligāts atpūtas laiks, lai pavasarī uzziedētu. Ziemā kategoriski aizliegts mēslot opuncijas, ehinocerejus, ferokaktusus, eonijas, sedumus (laimiņus), noteikti nav jāmēslo sukulenti, kuri pa ziemu saglabā tikai saknes, bez virszemes daļām, piemēram, bovijas, Zībolda laimiņš, gloriozas. Arī krietni apgrieztajām, atpūtā noliktajām pelargonijām, fuksijām, vienādlapu pulkstenītēm, bugenvilejām, pasiflorām, tāpat daudzu iemīļotajām daturām jeb eņģeļtaurēm mēslojums pašlaik ir lieks.

