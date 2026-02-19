“Šis “eksemplārs” sāka taurēt.” Velokurjers atklāj savu versiju par notikušo kautiņu pie tirdzniecības centra “Rīga Plaza” 1
Jau vēstījām par konfliktu starp kādas automašīnas šoferi un velokurjeru, kas pirms pāris dienām izcēlās gaišā dienas laikā pie tirdzniecības centra “Rīga Plaza”. Nespējot konfliktu atrisināt mierīgā veidā, abi nolēma sākt vicināt dūres. Incidentā iesaistītais kurjers TV3 raidījumam “Degpunktā” izstāstīja savu versiju par notikušo.
Zināms, ka velokurjers ar iesniegumu par notikušo ir vērsies policijā.
Vīrietis raidījumā atklāja, ka sastrēgumstundā bija apstājies krustojumam pa vidu, lai veiktu kreiso pagriezienu. Automašīnas Volvo vadītājs nespēja viņam tikt garām. Tāpēc arī izcēlās konflikts.
“Šis “eksemplārs” sāka taurēt. Mana pirmā doma bija pavisam neitrāla – varbūt kaut kas izkritis. Ierasti es būtu kaut kā pagriezies, nogriezies un aizbraucis. Bet apstājos un tajā brīdī, kad griezos, redzēju, ka tas nav vairs tāds neitrāls sveiciens,” notikušo atminas velokurjers.
Automašīnas vadītājs izkāpis no transportlīdzekļa un prasījis kurjeram, kāpēc viņš ir ceļam pa vidu.
“Viņu neapmierināja mans skaidrojums.
Un tad tas kāpinājums aizgāja… Teorētiski viņš jau gāja prom un likās, ka būs miers. Bet vajadzēja kaut kā izrādīt… Viņš sāka spert pa manu riteni.”
Uz provokāciju – sitienu ar kāju pa kurjera velosipēdu – kurjers atbildēja ar grūdienu, kas tālāk izvērtās asākā kautiņā.
“Protams, mēs abi kaut kā reaģējām viens uz otru, bet man šķiet, ka tā nav jārisina situācijas. Lai nu kurš būtu tiešām vainīgs… Man likās, ka tur nebija vainīgo. Tā nav jāreaģē šādās situācijās,” sacīja velokurjers.
