Daugavas ledus ziemā, Rīga 2026
Daugavas ledus ziemā, Rīga 2026
FOTO. LETA/Evija Trifanova, Zane Bitere

Viņš tik šausmīgi raudāja un kliedza: aculieciniece atminas dramatiskos notikumus uz ledus Liepājā 16

LA.LV
8:08, 11. februāris 2026
Ziņas Latvijā

LA.LV vakar jau vēstījām, ka Liepājā jūrā ledū ielūza nepilngadīga persona ar suni. Par laimi, abi veiksmīgi tika teju puskilometru tālajā krastā, bet notikušo ar šausmām atceras kāds pāris, kas zēnam devās palīgā.

Kokteilis
Šīs 4 zodiaka zīmes drīzumā saņems spēcīgu vēstījumu no Visuma; kā to atpazīt
Gatavojies Kijiva un ne tikai! Krievija tuvākajās dienās “gatavo ko īpašu”
11 acīmredzamas iezīmes, kas parasti raksturīgas tikai cilvēkiem ar ļoti zemu IQ
Lasīt citas ziņas

Kā aculiecinieki ziņo “Degpunktā”, zēna izmisīgos saucienus pēc palīdzības varēja dzirdēt desmitiem metru attālumā. Tomēr izrādās, lai arī apkārt bijuši daudz cilvēki, zēnam palīdzēt neviens nav devies. To metās darīt varonīgais pāris, tiklīdz uzzināja par notikušo. Kā raidījumā norāda Kristīna, vecākiem ar bērniem šīs lietas nopietni jāizrunā, jo, kā izrādās, viņus neviens šādā situācijā neglābs.

“Tad es skrēju pa to ledu un es redzu, ka visi stāv uz mola. Visi stāv, klausās, skatās. Gar to malu visi stāv un skatās, un tas bērns. Kā viņš kliedza! Man līdz šim brīdim vēl tā skaņa, tā balss viņa. Kā varēja noklausīties un pat neko nemēģināt?” neizpratnē ir Kristīna.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pēteris Apinis: Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēde par narkotiku dekriminalizāciju jauniešiem
Kokteilis
Vēl nav nokavēts! Šo trīs zodiaka zīmju pārstāvji līdz Valentīna dienai vēl var paspēt sastapt savu sirdsāķīti
“Ar tevi lepojas visa valsts!” Kā pēc apbalvošanas latvieši sagaidīja Elīnu Botu?

“Es viņu paķēru uzreiz, savu “pufaiku” viņam uzvilku. Es viņam sāku prasīt: “Tu biji viens pats?” Viņš teica: “Es biju ar suni!” Un viņš raudāja, viņš tik šausmīgi raudāja. Es saku: “Viss ir kārtībā, viss būs labi. “Es viņu paķēru, un mēs gājām. Tad jau atbrauca glābēji, policija, ātrā palīdzība. Pienāca klāt viens ugunsdzēsējs, paņēma viņu uz rokām un tad nesa. Viņš bija bez apaviem, viņš bija tik šausmīgi pārbījies, bet viss laimīgi beidzās,” “Degpunktā” saka Kristīna.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina – šādos gadījumos primāri ir izsaukt glābējus. Pēc tam pašam nopietni jāizvērtē, vai varoņdarbs, dodoties kādu glābt, nebeigsies ar nelaimi.

Vairāk skaties video!

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Par laimi apkārtējie palīdzēja… Jūrā pie Liepājas ledū ielūzt nepilngadīga persona
“Pat mute un acis bija aizsalušas.” Kas notiek cilvēku prātos, atstājot suņus salā gaidīt saimniekus pie veikaliem?
Ziemas maģija ir atpakaļ! Nedēļas izskaņā gaidāmi ekstremāli laikapstākļi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.