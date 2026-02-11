Viņš tik šausmīgi raudāja un kliedza: aculieciniece atminas dramatiskos notikumus uz ledus Liepājā 16
LA.LV vakar jau vēstījām, ka Liepājā jūrā ledū ielūza nepilngadīga persona ar suni. Par laimi, abi veiksmīgi tika teju puskilometru tālajā krastā, bet notikušo ar šausmām atceras kāds pāris, kas zēnam devās palīgā.
Kā aculiecinieki ziņo “Degpunktā”, zēna izmisīgos saucienus pēc palīdzības varēja dzirdēt desmitiem metru attālumā. Tomēr izrādās, lai arī apkārt bijuši daudz cilvēki, zēnam palīdzēt neviens nav devies. To metās darīt varonīgais pāris, tiklīdz uzzināja par notikušo. Kā raidījumā norāda Kristīna, vecākiem ar bērniem šīs lietas nopietni jāizrunā, jo, kā izrādās, viņus neviens šādā situācijā neglābs.
“Tad es skrēju pa to ledu un es redzu, ka visi stāv uz mola. Visi stāv, klausās, skatās. Gar to malu visi stāv un skatās, un tas bērns. Kā viņš kliedza! Man līdz šim brīdim vēl tā skaņa, tā balss viņa. Kā varēja noklausīties un pat neko nemēģināt?” neizpratnē ir Kristīna.
“Es viņu paķēru uzreiz, savu “pufaiku” viņam uzvilku. Es viņam sāku prasīt: “Tu biji viens pats?” Viņš teica: “Es biju ar suni!” Un viņš raudāja, viņš tik šausmīgi raudāja. Es saku: “Viss ir kārtībā, viss būs labi. “Es viņu paķēru, un mēs gājām. Tad jau atbrauca glābēji, policija, ātrā palīdzība. Pienāca klāt viens ugunsdzēsējs, paņēma viņu uz rokām un tad nesa. Viņš bija bez apaviem, viņš bija tik šausmīgi pārbījies, bet viss laimīgi beidzās,” “Degpunktā” saka Kristīna.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina – šādos gadījumos primāri ir izsaukt glābējus. Pēc tam pašam nopietni jāizvērtē, vai varoņdarbs, dodoties kādu glābt, nebeigsies ar nelaimi.
Vairāk skaties video!
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!