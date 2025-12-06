Foto: Freepik.com

120/80 neattiecas uz visiem: kāds asinsspiediens kuram ir vislabākais, bet kurš jau ir “klusais slepkava”? 0

8:46, 6. decembris 2025
Augstu asinsspiedienu bieži sauc par “kluso slepkavu”, jo tas var izraisīt nopietnas sirds un asinsvadu slimības. Tomēr pasaules kardiologu vidū notiek debates par optimālo asinsspiediena līmeni, par to plašāk raksta izdevums focus.de.

Augsts asinsspiediens ir plaši izplatīta veselības problēma, kas skar trešdaļu pieaugušo Vācijā. Tas bieži vien paliek nepamanīts, jo ilgstoši neizraisa nekādus akūtus simptomus. Tomēr ilgtermiņā tas bojā svarīgus orgānus, piemēram, smadzenes, sirdi, nieres un acis, jo tiem arvien vairāk trūkst ar skābekli bagātu asiņu un barības vielu.

Tas tiek uzskatīts par galveno insulta un sirdslēkmju riska faktoru. Tāpēc paaugstināts asinsspiediens ilgtermiņā ir dzīvībai bīstams, ja tas netiek ārstēts laikus.

Bet kādam ir jābūt asinsspiedienam? Saskaņā ar Vācijas Sirds fonda datiem, optimālās augšējās (sistoliskās) un apakšējās (diastoliskās) vērtības ir šādas: 120/80 mmHg tiek uzskatīts par normālu asinsspiedienu; 120–129/80–84 mmHg joprojām tiek uzskatīts par normālu.

Kā raksta medijs, paaugstināts asinsspiediens sākas pie šīs vērtības – 130–139/85–89 mmHg. ASV savukārt apspriež rādītāju 140–159/90–99 mmHg.

Sistoliskais spiediens ir spiediens asinsvados, kad sirds muskulis maksimāli saraujas un sūknē asinis uz ķermeni (sistole). Diastoliskais spiediens norāda zemāko spiedienu asinsvados tieši pirms nākamās sirds kontrakcijas, t. i., kad sirds muskulis ir atslābināts un orgāns ir piepildījies ar asinīm (diastole).

Nav nekā slikta, ja tiecas uz asinsspiedienu 120 mmHg

Tie, kuri slikti panes asinsspiedienu pazeminošos medikamentus, var samierināties ar asinsspiedienu 130 mmHg. Tomēr vērtības virs 135 ir kritiskas, jo tās ievērojami palielina sekundāru slimību risku, medijam norāda ārsti. “No otras puses, ja medikamenti ir labi panesami, nav nekas slikts, ja tiecas uz asinsspiedienu 120 mmHg.”

Kāds ir ideāls asinsspiediens veseliem cilvēkiem?

Bet kāds ir ideālais asinsspiediens veselam cilvēkam? “Ja kādam dabiski ir sistoliskais asinsspiediens 100 vai 90 un nav nekādu simptomu, tad viņam ir mazāks sekundāru slimību attīstības risks nekā kādam, kura dabiskais asinsspiediens ir 120,” skaidro kardiologs. Citiem vārdiem sakot: jo zemāks ir asinsspiediens, jo labāk asinsvadiem – ar nosacījumu, ka nav citu simptomu.

Tiem, kas regulāri kontrolē asinsspiedienu mājās, jābūt uzmanīgiem: “Pacientiem, kas patstāvīgi mēra asinsspiedienu mājās, ir atšķirīgas vērtības,” uzsver kardiologs. Šajā gadījumā paaugstināts asinsspiediens tiek definēts kā rādījumi virs vidēji septiņu dienu rādījumiem. Asinsspiediens paaugstinās līdz ar vecumu. Saskaņā ar Vācijas Sirds fonda datiem tas palielinās par dažiem mmHg ar katru dzīves desmitgadi, jo asinsvadi laika gaitā zaudē elastību.

