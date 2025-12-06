Kristaps Porziņģis
Foto. LETA © Edijs Pālens

Porziņģis gūst 25 punktus “Hawks” zaudējumā “Nuggets” komandai 0

LETA
10:46, 6. decembris 2025
Ziņas Sports

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien guva 25 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Atlantas “Hawks” komanda piedzīvoja zaudējumu.

“Hawks” savā laukumā ar rezultātu 133:134 (41:23, 32:31, 30:40, 30:40) zaudēja Denveras “Nuggets” komandai.

Porziņģis laukumā pavadītajās 20 minūtēs un 29 sekundēs realizēja četrus no septiņiem tālmetieniem, piecus no sešiem divpunktu metieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā bija arī divas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, divi bloķēti metieni un četras piezīmes.

“Hawks” rindās rezultatīvākais ar 30 punktiem un piecām atlēkušajām bumbām bija Nikeils Aleksanders-Vokers, 25 punktus pievienoja Porziņģis, kamēr Džeilens Džonsons izcēlās ar 21 punktu, 18 bumbām zem groziem un 16 rezultatīvām piespēlēm.

“Nuggets” komandā rezultatīvākais ar 40 punktiem, deviņām atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm bija Nikola Jokičs, bet 23 punktus un 12 rezultatīvas piespēles pievienoja Džamals Marejs.

“Hawks” ar 13 uzvarām 24 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs sestdien, izbraukumā spēlējot ar Vašingtonas “Wizards”. “Nuggets” ar bilanci 16-6 Rietumu konferencē atrodas ceturtajā pozīcijā.

