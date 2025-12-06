Kādus uzņēmumus jūs Latvijā zināt, kur cilvēki paliek strādāt gadiem ilgi? 6
Lojalitāte pret darbavietu nerodas no publiskiem solījumiem vai gudrām stratēģijām, bet gan no privātās sajūtas, ka esi pamanīts un vajadzīgs. Sociāli atbildīgi un cilvēcīgi uzņēmumi parasti šīs lietas neizceļ kā reklāmas lozungu – viņi vienkārši tā “uzvedas”.
Darbinieki šādās komandās jūtas droši: zina, ka grūtā brīdī viņus neatraidīs, bet panākumu brīžos viņu ieguldījums tiks pamanīts. Tās ir vienkāršas un cilvēcīgas attiecības, kas patiesībā veido mugurkaulu ilgām darba attiecībām, kad darbinieki šādā vidē mēdz palikt gadiem ilgi. Ne tāpēc, ka “vajag”, bet tāpēc, ka labi.
Viņi redz jēgu savam darbam, piedzīvo cieņu attieksmē pret sevi, un jūt, ka viņu viedoklis kaut ko maina. Lojalitāte te nav vienvirziena – uzņēmums rūpējas par cilvēkiem, cilvēki par uzņēmumu. Vietnē Threads izvērtusies diskusija par to, vai Latvijā ir daudz tādu uzņēmumu, kur cilvēki paliek strādāt gadiem ilgi? Lūk, komentāru kopsavilkums.
Atbilde, kura ieguvusi pati daudz komentāru ir – “Saeima”! Un uz to atbildēs seko dažādas versijas: Prātā nāk Dombrava; Un ne šlesers?; Janka reāli tur sēž no saviem 18-20. Mēs vienā autoskolā gājām, viņš jau bija deputāts. Tas bija 2013.gads.
Daudz komentāru ir tādi, kas raksturo valsts pārvaldi un tās struktūrām: “Ministriju ierēdņi, konkrēti Tieslietu ministrija, kā arī tiesu darbinieki – tiesnešu palīgi, kaut gan atalgojums neatbilst prasībām un darba ajopmam, tomēr stabili.” Vēl pieminēti Latvenergo, Sadales tīkls, Latvijas Valsts meži, LMT, TET.
“Konkrētu specialitāšu ārstiem lielākās valsts slimnīcas. Piemēram, kardioķiruģija Latvijā ir tikai PSKUS,” raksta kāds, un viņam piebalso: “Arī māsas. Ir kas visu mūžu vienā vietā paliek, vismaz PSKUS zinu”, cits tomēr oponē, ka šī ir nišas profesija: “Medicīnas iestādes tomēr ir drusku cits profils; tur jau nav tikai mediķi vien, ir arī administrācijas daļa jeb cilvēki kam nav medicīniskās izglītības.”
“Arhīvi. Pati Kinofotofonodokumentu arhīvā strādāju kopš 2013.gada, bet ir kolēģi citos arhīvos, kas strādā 40+ gadus.”
“Dzelzceļā bieži vien strādā gadu desmitiem. Šogad diemžēl aizgāja mūžībā onka, kas nostrādāja pāri pa 50 gadiem vienā darba vietā.”
“Pirmais, kas nāk prātā – radio, jo tās radio balsis tā kā pieder konkrētam, vienam radio.”
“SmartLynx… bija. Bet vispār, man šķiet, ka visos lielajos valsts uzņēmumos sēž uz mūžu, kā LVM, utt.”
“Olpha (ex Olainfarm) bija kolēģi, kas nostrādājuši 50 gadus un kuriem šis bija pirmais darbs.”