“Tagad par patīkamām ziņām!” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” iesāka teikt NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, informējot par veikto triecienu 51. raķešu-artilērijas munīcijas glabātuvei Krievijā. “Nevar izslēgt, ka tas ir Ukrainas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GUR) darbības rezultāts, lai gan oficāla paziņojuma nav,” sacīja Slaidiņš.

“Šī noliktava ir 60 km uz ziemeļiem no Maskavas – pavisam tuvu, Maskavā šie sprādzieni ir dzirdami. Tur glabājas ievērojams skaits artilērijas šāviņu, dažāda veida raķetes, tostarp “Iskander”, “Tochka-U”, “Kinzhal”, ar pretgaisa aizsardzības munīcija, arī reaktīvās artilērijas sistēmu munīcija. Tiek minēts, ka, iespējams, tur ir arī kas no Ziemeļkorejas un Irānas,” sīkāk pastāstīja NBS majors, raidījumā demonstrējot video kadrus, kā tiek uzspridzināta 51. raķešu-artilērijas munīcijas glabātuve Krievijā.

Slaidiņš TV24 raidījumā pastāstīja, ka šīs munīcijas noliktavas platība ir 3,5 kvadrātkilometri. Tās ietilpība, kas norādīta būves projektā, ir 264 000 tonnas. Glabātuvei apkārt atrodas “spēcīga Krievijas bruņoto spēku pretgaisa aizsardzība”, jo pērn jau tai bija veikts bezpilota lidaparātu uzbrukums. “Jautājums – kas notika? Kāds uzpīpēja? Peles sagrauza instalāciju? Nezinu, jo oficiāli nekas nav teikts. Krievi neziņoja par dronu triecieniem tajā dienā. Iespējams, tā ir partizāņu aktivitāte, bet kaut kas to visu piededzināja,” sprieda Slaidiņš.

“Skaisti, vai ne? Episki!” komentēja militārais eksperts, rādot raidījumā video kadrus ar degošo munīcijas glabātuvi Krievijā un vietējo iedzīvotāju reakciju. “Tās ir milzīgas noliktavas, kur jebkurš trāpījums spēj radīt problēmas Krievijas bruņoto spēku loģistikai. Trāpījums ir varens!” atzina Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”.

🇷🇺🔥 Spectacular explosions have just occurred at the 51st arsenal of the Main Missile Directorate of the Russian Federation

Locals are fleeing in panic, the evacuation of the nearest village has been announced: , — Russian media.

⭕️ Russian KABs, tactical missiles “Iskander”… pic.twitter.com/XkZsWjkkl4

— Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) April 22, 2025