Foto: Valsts policija

Skandalozais policists par iespējamu “šņaukšanu” saņem rājienu 0

LA.LV
12:25, 15. oktobris 2025
Ziņas Krimināls

Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonai Bogdanam Petrukam saistībā ar sociālajā tīmekļvietnē “Instagram” publicēto video, kurā redzams, ka policijas darbinieks, iespējams, šņauc kādu vielu, piemērots disciplinārsods – rājiens, vēsta portāls “Liepājniekiem”.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Vanga izteikusi draudīgas prognozes 2026. gadam: viens no notikuma datumiem jau ir zināms
Mājas
7 pārtikas produkti, kas nekad nebojājas. Var izveidot krājumus visam mūžam!
“Krievija jau sen būtu zaudējusi šo karu.” Budanovs atklāj iemeslu, kāpēc tas vēl nav noticis
Lasīt citas ziņas

VP pārstāve Madara Šeršņova norāda, ka rājienu policists saņēmis “par Valsts policijas ētikas kodeksa un uzvedības normu neievērošanu ārpus dienesta pienākumu izpildes laika”.

Sociālajā vietnē “Instagram” augustā parādījās skandalozs video, ko publicēja bijušais Saeimas deputāts Aldis Gobzems (Arigo Toro). Viņš norādīja, ka video redzamais Liepājas policists, iespējams, lieto narkotikas.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Tikšanās, ko nespēj aprakstīt vārdi: Vadims pirmo reizi satiek savu dēlu pēc nāvējoša Krievijas uzbrukuma
Parādās arvien vairāk jaunu detaļu: ko sagaidīt no gaidāmās Zelenska un Trampa tikšanās?
“Klusums nav bezdarbība,” Timmas ģimenes juriste atklāj detaļas par lietas virzību

Gobzems arī izteica aizdomas, ka, video tapšanas brīdī, policista tuvumā varētu būt bijis šaujamierocis.

Saskaņā ar valsts amatpersonas deklarāciju B. Petruks strādā Valsts policijā jau desmit gadus.

Tomēr līdz šim Valsts policija nav sniegusi informāciju par to, kad un kādos apstākļos video tapis.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Vajadzīgas narkotikas? Raksti ziņu!” Tirgot narkotikas ir aizliegts, bet netieši tās reklamēt gan drīkst
Un tas ir tikai viens vakars – raibu raibais. Ieskats policijas reidā
“Kamēr bērns nav izvarots, policiju ar sīkumiem labāk netraucēt.” Sabiedrību satriec lēmums Liepājas kebabnīcas lietā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.