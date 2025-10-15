Skandalozais policists par iespējamu “šņaukšanu” saņem rājienu 0
Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonai Bogdanam Petrukam saistībā ar sociālajā tīmekļvietnē “Instagram” publicēto video, kurā redzams, ka policijas darbinieks, iespējams, šņauc kādu vielu, piemērots disciplinārsods – rājiens, vēsta portāls “Liepājniekiem”.
VP pārstāve Madara Šeršņova norāda, ka rājienu policists saņēmis “par Valsts policijas ētikas kodeksa un uzvedības normu neievērošanu ārpus dienesta pienākumu izpildes laika”.
Sociālajā vietnē “Instagram” augustā parādījās skandalozs video, ko publicēja bijušais Saeimas deputāts Aldis Gobzems (Arigo Toro). Viņš norādīja, ka video redzamais Liepājas policists, iespējams, lieto narkotikas.
Gobzems arī izteica aizdomas, ka, video tapšanas brīdī, policista tuvumā varētu būt bijis šaujamierocis.
Saskaņā ar valsts amatpersonas deklarāciju B. Petruks strādā Valsts policijā jau desmit gadus.
Tomēr līdz šim Valsts policija nav sniegusi informāciju par to, kad un kādos apstākļos video tapis.