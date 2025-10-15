“Vāciešiem “nacistu pagātnes” dēļ tas ir aizliegts!” Klajā nākusi jauna informācija par karu Ukrainā 0

11:32, 15. oktobris 2025
Vācijas armijai aizliegts notriekt Krievijas dronus tās “nacistu pagātnes” dēļ, valsts vēlas mainīt konstitūciju, par to Politico paziņoja Revekamps, kurš ir Vācijas Bundestāga aizsardzības komitejas priekšsēdētājs.

Pašreizējā Vācijas konstitūcija, kas pieņemta pēc 2. pasaules kara, nepārprotami aizliedz Bundesvēram spēlēt galveno lomu valsts iekšējās drošības nodrošināšanā. Armijai ir atļauts tikai notriekt dronus virs militārajām bāzēm un sniegt administratīvu palīdzību, palīdzot identificēt dronus vai pēc pieprasījuma nosūtot informāciju.

Rakstā minēts, ka Vācijai ir juridiski ierobežojumi, kas izriet no tās satversmes (“Basic Law” pēc Otrā pasaules kara), tostarp noteikums, ka valsts bruņotajiem spēkiem nav atļauts spēlēt galveno lomu iekšējās drošības nodrošināšanā — šis princips radies daļēji, lai novērstu iespējamību, ka militārā spēka loma valstī tiktu ļaunprātīgi izmantota, kā tas notika nacistiskajā pagātnē.

Vācijas armija (Bundeswehr) patlaban nevar vienkārši notriekt dronus Vācijas iekšējā gaisa telpā — tās darbība ir ierobežota.

Armija dronus drīkst notriekt tikai virs saviem militārajiem objektiem.

Policijai ir tiesības to darīt, bet tai nav infrastruktūras un tehnoloģiju, lai efektīvi risinātu draudus ar droniem.

Tomass Rövķamps (Thomas Rowekamp), parlamenta Aizsardzības komitejas vadītājs, rakstā norāda, ka ir nepieciešams mainīt likumus vai pat Vācijas satversmi, lai dotu armijai pilnvaras šajā jomā.

