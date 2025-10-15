Baltijas kinovēsturē jauna lappuse – noslēgusies melnās komēdijas “Perfektie svešinieki” filmēšana trīs Baltijas valstu versijās 0
“Perfektie svešinieki” ir komēdija ar melnā humora pieskaņu, kurā tiek attēlotas cilvēku attiecību trauslums un patiesības cena. Filmas scenārija pamatā ir itāļu režisora Paolo Dženovēzes slavenā filma “Perfetti sconosciuti” (“Perfektie svešinieki”), pēc kuras ir tapušas katras valsts “Perfektie svešinieki” versijas.
Itāļu režisora Paolo Dženovēzes slavenā filma “Perfekties svešinieki” (“Perfetti sconosciuti”) ieguvusi David di Donatello balvu kā Labākā filma un Itālijā guvusi vairāk nekā 32 miljonu ASV dolāru ieņēmumus. Filmas tiesības ir pārdotas vairāk nekā 30 valstīm visā pasaulē, un beidzot stāsts ir sasniedzis arī Baltijas reģiona kopražošanu, adaptējot scenāriju Latvijas, Lietuvas un Igaunijas filmu versijām.
Šāda mēroga projekts Baltijas valstīs ir kas tiešām nebijis. Pirmo reizi katras valsts filmas versija tika uzņemta identiskās lokācijās Viļņā, mainoties aktieru sastāvam, režisoriem un atsevišķiem radošās komandas dalībniekiem. Pēc “Perfektie svešinieki” adaptētā scenārija trīs mēnešu laikā no 2025. gada augusta līdz oktobrim tika uzņemtas Igaunijas, Latvijas un Lietuvas versijas. Latvijas versijas režisors ir Dž. Dž. Džilindžers, Lietuvas Dainius Kazlauskas un Igaunijas Arun Tamm. Latvijas “Perfektie svešinieki” kino būs skatāmi 2026. gada martā.
Latvijas producents Kristians Alhimionoks uzsver projekta nozīmīgumu: “Šis ir būtisks pagrieziena punkts Baltijas kino attīstībā. Pirmo reizi trīs valstis apvienojušas spēkus, lai radītu vienotu stāstu trīs valodās. “Perfektie svešinieki” pierāda, ka sadarbojoties mēs spējam radīt augstas kvalitātes starptautiski konkurētspējīgu kino, kas uzrunā gan vietējo, gan ārvalstu skatītāju. Varbūt tieši šis projekts kļūs par pirmsākumu kam jaunam – ciešākai Baltijas filmu industriju sadarbībai un jauna līmeņa kopražojumu attīstībai.”
Latvijas versijā galvenajās lomās redzēsim izcilu pašmāju aktieru buķeti: Dārta Daneviča, Dainis Grūbe, Intars Rešetins, Linda Kalniņa, Mārtiņš Egliens, Jānis Āmanis, Anete Kursīte un Santa Breikša.
Filmas “Perfektie svešinieki” stāsts sākas pilnmēness aptumsuma naktī, kad septiņi seni draugi sanāk kopīgās vakariņās. Vakara gaitā kāds ierosina spēli, kurā ikviens noliek savu telefonu uz galda un sola dalīties ar visām ienākošajām ziņām un zvaniem. Sākotnēji šķiet, ka nevienam nav, ko slēpt, taču vakars izvēršas par emocionālu un sāpīgu patiesību ķēdi, kurā tiek atklātas krāpšanas, dubultās dzīves un ilgi glabāti noslēpumi. Līdz vakara beigām draudzības un laulības ir izjukušas, taču visi, it kā nekas nebūtu noticis, aiziet mājās – un dzīve turpinās kā līdz šim.
Latvijas versijas režisors ir Dž. Dž. Džilindžers un producents Kristians Alhimionoks (“Centaur Films”). Oriģinālo scenāriju (“Perfetti sconosciuti”) sarakstīja Paolo Dženovēze, Filipo Boloņja un Paolo Kostella, bet adaptāciju veidojis Dž. Dž. Džilindžers. Operators Mihkels Soe, mākslinieks Gregs Zundelovičs un kostīmu māksliniece Anda Ščerbaka.
Filmas producēšanā piedalās “Apollo Film Productions” (Igaunija; Tanelis Tatters un Veiko Eskens), Centaur Films (Latvija; Kristians Alhimionoks) un “Filmai LT” (Lietuva; Arturs Dvinelis). Filmas kopražotājs ir “Zolba Productions” (Igaunija; Jevgenijs Supins). Filmas izplatītājs Latvijā “Baltic Content Media”.
Filmas tapšanu Baltijas valstīs atbalstījuši “Postimees”, “Coca-Cola” un “Apollo Kino”, kā arī Lietuvas nodokļu atvieglojumu programma, kas sekmē reģionālās kinoindustrijas un ekonomikas attīstību.