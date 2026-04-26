Foto: Ekrānuzņēmumi no “Flightradar”

Skolas puiku izgājiens! Gaisa spēku kadeti nonākuši nepatikšanās pēc piedauzīgām izklaidēm debesīs 0

18:02, 26. aprīlis 2026
Nerātni Gaisa spēku kadeti Somijā iekūlušies nepatikšanās pēc tam, kad lidojumu prakses laikā debesīs sazīmējuši virkni dzimumlocekļu, ziņo medijs The Sun.

Praktikantiem bija paredzēts vingrināties pagriezienu veikšanā, taču lidojumu izsekošanas datos atklājās, ka vismaz četras lidmašīnas, kas 13. aprīlī plkst. 7.30 pacēlās no Somijas pilsētas Jiveskiles, debesīs uzzīmēja milzīgus locekļus.

Tikmēr netālu no citas pilsētas piloti debesīs uzzīmēja arī divas sirdis.

Nerātnie zīmējumi tika pamanīti tiešsaistes lidojumu vietnē “Flightradar” un izplatīti internetā.

Somijas Gaisa spēki asi nosodīja savu apmācāmo pilotu bērnišķīgo uzvedību un draudēja pieņemt disciplinārsodus. Viņi paskaidroja, ka lidojumi tika veikti apmācības nolūkos noteiktā lidojumu zonā, piebilstot, ka maršruti neradīja traucējumus regulāriem lidojumiem.

Tomēr Gaisa spēki paziņoja, ka milzu locekļu zīmēšana debesīs pārkāpj uzvedības kodeksu. “Gaisa spēki pieprasa saviem dienesta biedriem ievērot uzvedības un disciplīnas standartus,” teikts paziņojumā, kurā uzsvērts, ka “pārkāpumu gadījumā tiks veikti atbilstoši pasākumi”.

