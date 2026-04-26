FOTO. Kamēr pie mums plosās vētra, Igaunijā kupenas un ziema atgriezusies
Svētdien jūras piekrastes tuvumā vējš brāzmās pastiprinājies līdz 23 metriem sekundē, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā operatīvā informācija.
Tikmēr pie mūsu kaimiņiem atgriezusies ziema un cilvēki sociālajos tīklos publicējuši foto no kupenām aprīļa beigās.
Bet labās ziņas, ka, sākoties maijam, gaiss Latvijā kļūs ievērojami siltāks, liecina jaunākās prognozes.
Aprīļa pēdējās dienās saglabāsies auksts laiks – gaisa temperatūra dienās galvenokārt gaidāma zem +10 grādiem, nakts stundās tā daudzviet noslīdēs zem nulles. Pirmdien un otrdien visā Latvijā gaidāmas ziemeļu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 13-19 metriem sekundē. Vietām būs īslaicīgs lietus, sniegs un krusa.
Jau maija pirmajā dienā gaiss kļūs ievērojami siltāks. Sākot ar 2. maiju, daudzviet valstī iespējama temperatūras paaugstināšanās mazliet virs +20 grādiem. Prognozes par siltuma noturību ir dažādas.
Nākamnedēļ nokrišņu būs maz, pastiprināsies sausums.