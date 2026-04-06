"Tā ir psihoze!" Vai tu arī tā dari? Ieradums, kas lidmašīnās kaitina daudzus
Lidmašīna tikko pieskaras skrejceļam, vēl nav pat pilnībā apstājusies, kad salonā jau jūtama kustība. Šī ir situācija, ar kuru sastopas gandrīz ikviens, kas kaut reizi lidojis. Līdzko tiek dota zaļā gaisma, ka atļauts atsprādzēt jostas, cilvēki steidzīgi ver vaļā bagāžas nodalījumus un sastājas ejas rindā. Kamēr daži paliek sēžot savā sēdvietā, klusībā brīnoties – kāpēc tas notiek atkal un atkal?
“Mūžīgais jautājums – kāpēc tik līdz atļauj lidmašīnā atsprādzēties nolaižoties, visi lec kājās un stāv, un gaida, kamēr atvērs durvis,” sociālā tīkla “Threads” platformā vaicā kāda sieviete.
Komentāros cilvēki dalās divās nometnēs – vieni to uzskata par bezjēdzīgu un kaitinošu ieradumu, bet citi apgalvo, ka tam ir savi loģiski iemesli.
Tā nav tikai nepacietība
Ārzemju medijos šis fenomens tiek analizēts jau gadiem. Piemēram, aviācijas eksperti skaidro, ka cilvēku uzvedība pēc nosēšanās lielā mērā saistīta ar psiholoģiju un tā saukto “bara efektu” – ja daži pieceļas, to sāk darīt arī pārējie. Citiem vārdiem runājot, neviens īsti negrib būt tas vienīgais, kurš paliek sēžot.
Vajadzība izkustēties un “atgūt kontroli”
Tāpat eksperti norāda, ka pēc ilgstošas sēdēšanas cilvēkiem vienkārši ir fiziska vajadzība piecelties, izstaipīties un izkustēties. Tas palīdz arī mazināt diskomfortu un uzlabo pašsajūtu.
Savukārt psihologi piebilst vēl kādu aspektu – pēc lidojuma cilvēkiem rodas vēlme “atgūt kontroli” pār situāciju, jo vairākas stundas tā bijusi citu rokās.
Steiga, stress un bailes nokavēt
Ne mazāk svarīgs faktors ir stress. Daudzi pasažieri pieceļas, jo baidās nokavēt nākamo reisu vai vienkārši vēlas pēc iespējas ātrāk izkļūt no lidmašīnas. Dažiem tas šķiet veids, kā “ietaupīt laiku”, lai gan realitātē tas bieži vien neko daudz nemaina.
Cik pieklājīgi tas ir?
Te arī sākas lielākās diskusijas. Etiķetes eksperti uzsver, ka piecelties drīkst, bet nevajadzētu steigties, spiesties vai ignorēt rindas kārtību. Pretējā gadījumā tas kļūst par necieņu pret citiem pasažieriem. Interesanti, ka dažās valstīs šī problēma kļuvusi tik aktuāla, ka pat ieviesti sodi par pārāk agru celšanos vai drūzmēšanos ejā.
Piemēram, Turcijā aviācijas iestāde ir pieņēmusi noteikumus, kas aizliedz pasažieriem stāvēt kājās, atsprādzēt jostas vai virzīties ejā, kamēr lidmašīna pilnībā nav apstājusies un nav izslēgts drošības jostu signāls. Ja cilvēki šo noteikumu pārkāpj, viņiem var tikt uzlikts sods līdz aptuveni 70 USD par pārkāpumu. Sodi tiek piemēroti, jo šāda rīcība ne tikai traucē citiem pasažieriem, bet arī var apdraudēt drošību un kavēt kārtīgu izkāpšanu no lidmašīnas.