Vidusskolēnus gaida pārmaiņas – turpmāk būs jākārto viens augstākā līmeņa eksāmens 0
2025. gada 11. novembrī Ministru kabinets apstiprinājis Izglītības un zinātnes ministrijas virzītos grozījumus vispārējās vidējās izglītības standartā, nosakot kā obligātu vismaz vienu augstākā līmeņa valsts pārbaudes darbu.
Turpmāk vispārējā vidējā izglītībā skolēniem kopumā būs jākārto ne mazāk kā četri valsts pārbaudes darbi – latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā un vienā no STEM jomas priekšmetiem (bioloģijā, fizikā vai ķīmijā optimālajā līmenī vai dabaszinībās vispārīgajā līmenī). Vienlaikus skolēniem vismaz viens valsts pārbaudes darbs būs jākārto augstākajā līmenī kādā no jau iepriekš minētajiem mācību priekšmetiem vai citā pēc skolēna izvēles.
Līdz šim spēkā esošā kārtība paredzēja, ka skolēniem jākārto vismaz divi augstākā līmeņa centralizētie eksāmeni. Izmaiņas ieviestas, lai nepalielinātu obligāto centralizēto eksāmenu kopējo skaitu un administratīvo slogu izglītojamiem un izglītības iestādēm.
Jau iepriekš ziņots, ka centralizēto eksāmenu sesija sāksies 2026. gada 11. maijā ar augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu sociālajās zinātnēs un pamattermiņā noslēgsies 12. jūnijā ar augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu ģeogrāfijā. Centralizētajiem eksāmeniem Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā varēs pieteikties līdz 2026. gada mācību gada 15. janvārim, savu izvēli pārskatīt – ne vēlā kā 8 nedēļas pirms attiecīgā centralizētā eksāmena. Vienlaikus ir atcelta prasība par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu piekļuves materiālu iesniegšanu un novērtēšanu Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā.
Atgādinām, ka 2025./2026. mācību gadā minimālais centralizētajos eksāmenos sasniedzamais vērtējuma slieksnis vidējā izglītībā ir 20%, un paredzēts, ka vidējās izglītības centralizēto eksāmenu sertifikāti tiks izsniegti no 2026. gada 3. jūlija.
Ar Ministru kabineta noteikumiem “Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”” var iepazīties tiesību aktu portālā.