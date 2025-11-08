“Tie ne par ko labu neliecina…” Bijušais NBS komandieris atklāj, kādu risku rada kodolieroču izmēģinājumi 0
Juris Maklakovs, bijušais NBS komandieris (2006-2010), TV24 raidījumā “Dienas personība” brīdina, ka Krievijas jaunākie kodolizmēģinājumi ir bīstams signāls pasaulei – tie var izraisīt nopietnu starptautiskās drošības saspīlējumu.
Maklakovs stāsta, ka Krievija ir izmēģinājusi gan raķeti, kura izmanto kodolenerģijas dzinēju, gan torpēdu. “Pēc šī izmēģinājuma arī Amerika paziņojusi par nepieciešamību atsākt kodolizmēģinājumus. Nepārprotami tas ir viens liels solis uz starptautiskās situācijas saspīlējumu,” viņš pauž.
Ja notiks reāli virszemes vai pazemes sprādzieni, tie ne par ko labu neliecinās, jo pietiekami ilgi bija iespēja atturēties no šādiem izmēģinājumiem – to bijušais komandieris vērtē pozitīvi.
“Pagaidām reāli kodolizmēģinājumi nav bijuši, bet sarunas par to ir, un tas nepārprotami ne par ko labu neliecina,” uzskata Maklakovs.
Jau ziņots, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins bija paziņojis, ka Maskava ir veiksmīgi izmēģinājusi kodolspējīgu, ar kodolenerģiju darbināmu zemūdens dronu. Reaģējot uz to, ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka ir pavēlējis Pentagonam sākt kodolieroču izmēģinājumus vienā līmenī ar Ķīnu un Krieviju. Sīkāk par to rakstījām šajā rakstā.