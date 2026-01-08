Kas sagaida Latgales vēstniecību “Gors”? Rinkēvičs nāk klajā ar svarīgu paziņojumu 2
Valstij ir jāpārņem Latgales vēstniecība “Gors”, uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš ceturtdien Rīgas pilī tikās ar kultūras ministri Agnesi Lāci (P).
Kā aģentūru LETA informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, puses pārrunāja SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” jeb Latgales vēstniecības “Gors” turpmāko darbību un pārvaldību, ar projekta “Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. gadā” saistītās aktualitātes un jautājumus, kas skar sabiedriskā medija saturu mazākumtautību valodā.
Sarunā ar kultūras ministri Valsts prezidents atkārtoti pauda nostāju, ka Latgales vēstniecība “Gors” Rēzeknē nav tikai reģionālas nozīmes koncertzāle Latgalē, bet ir būtisks latviskās un latgaliskās identitātes centrs visas valsts mērogā.
Viņaprāt, valstij ir jāpārņem “Gors” un jāizveido tāds pārvaldības modelis, kas vislabāk nodrošina latviskās un latgaliskās identitātes saglabāšanu un attīstību. Valsts prezidents aicināja ņemt vērā Latgales reģiona un valsts austrumu pierobežas specifiku un arī notiekošo pasaulē.
Valsts prezidents plāno tuvākajā laikā ar Ministru prezidenti un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministru pārrunāt nepieciešamās darbības, lai nekavētos ar valsts iesaisti “Gora” pārvaldībā.
Jau ziņots, ka trešdien kultūras ministre Rēzeknē tikās ar pilsētas mēru Aleksandru Bartaševiču (“Kopā Latvijai”/LPV) un pašvaldības pārstāvjiem, lai pārrunātu situāciju, kas izveidojusies saistībā ar koncertzāles “Gors” darbību un pārvaldību. Pēc tikšanās Lāce secināja, ka pašvaldības pārstāvjiem nav izpratnes nedz par to, kā strādā kultūras institūcijas, nedz arī par to, ka kultūras pasākumu kvalitāte nav mērāma tikai pasākumu apmeklētāju skaitā.
Savukārt Rēzeknes mērs norādīja, ka viņam neesot saprotams, kāpēc tik asas emocijas izraisīja pašvaldības vēlme izvērtēt savu līdzdalību kapitālsabiedrībā, īpaši pašreizējos finanšu apstākļos – gan pašvaldību, gan valsts budžeta līdzekļu ierobežojumu kontekstā. Koncertzāles darba modeļu izvērtēšana esot bijis tikai loģisks solis, un, ņemot vērā sabiedrības bažas, pašvaldības vadība uzsver, ka “Gors” paliks publiskā pārvaldībā.
Rēzeknes pašvaldība pēc “Austrumlatvijas koncertzāle” veiktā funkciju audita izvērtē iespēju Latgales vēstniecību “Gors” pārveidot par iestādi vai izvēlēties citu pārvaldības formu. Tāpat no darba atlaista “Gora” vadītāja Diāna Zirniņa.
Rēzeknes mērs iepriekš medijiem apgalvoja, ka pašlaik tiek skatīti divi iespējamie scenāriji – deleģēšanas līguma izmaiņas ar “Austrumlatvijas koncertzāli” vai kapitālsabiedrības pārveide par iestādi. Variants par “Gora” nodošanu nomā privātajam operatoram vairs netiekot skatīts, taču pašvaldība esot gatava runāt arī ar Kultūras ministriju (KM) par “Gora” nodošanu valstij.
Bartaševičs uzskata, ka pareizi būtu valstij pārņemt objektu īpašumā. “Rēzeknes pilsēta ir gatava maksāt kredītus,” apgalvoja mērs, precīzi nenosaucot, kāds ir atlikušais maksājumu apjoms, minot, ka tas varētu būt trīs līdz četri miljoni eiro.
“Tas nav mūsu mērķis nodot valstij, bet tas ir mūsu piedāvājums, ja viņi uzskata, ka mēs kā pašvaldība nevaram nodrošināt ar pareizu saturu vai pareizu apsaimniekošanu,” sacīja Bartaševičs.
Savukārt valdība nolēma pilnvarot KM sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Ekonomikas ministriju veikt pārrunas ar Rēzeknes domi par nekustamā īpašuma Pils ielā 4, Rēzeknē, kur atrodas Latgales vēstniecība “Gors”, pārvaldības risinājumiem un valsts iesaisti profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanā.
KM informatīvajā ziņojumā, ko konceptuāli atbalstīja valdība, norāda uz iespējamu apdraudējumu Latgales vēstniecības “Gors” turpmākajai pastāvēšanai.
Ministrija vērš uzmanību uz risku profesionālās mākslas pieejamībai Latgales reģionā un uzsver, ka Latgales vēstniecības “Gors” izveidē ieguldīti valsts, pašvaldības un Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Ziņojumā norādīts, ka profesionālās kultūras pieejamības nodrošināšana Latgalē ir ilgtermiņa ieguldījums sabiedrības noturībā.
Saskaņā ar “Firmas.lv” datiem “Austrumlatvijas koncertzāles” apgrozījums 2024. gadā bija 891 763 eiro, bet zaudējumi sasniedza 19 002 eiro. Koncertzāles īpašniece ir Rēzeknes dome.