Slaidiņš: Tas ir krievu izgudrojums, un ukraiņi šo piemēru lēnām pārņem 0

LA.LV
18:26, 5. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors Jānis Slaidiņš skaidroja, ka Krievijas armija arvien biežāk izmanto zirgus kā alternatīvu transportu dronu kara apstākļos. Dzīvnieki galvenokārt tiek izmantoti munīcijas un ekipējuma pārvadāšanai sarežģītos apstākļos, kuros mehāniskā tehnika ātri tiek iznīcināta.

Receptes
Kāpēc nekad nedrīkst mest pelmeņus verdošā ūdenī – atceries to beidzot uz visiem laikiem!
Kokteilis
Gudrie dzīvo Rīgā, seksīgie – Jūrmalā, bet dumjie…. MI atklāj, ko domā par cilvēkiem dažādās Latvijas pilsētās 53
Veselam
Šo 3 produktu izslēgšana no uztura var būt izšķiroša sirds veselībai. Vienu no tiem daudzi bauda brokastīs ik rītu
Lasīt citas ziņas

Tomēr Slaidiņš arī norādīja, ka zirgu izmantošana vairs neaprobežojas tikai ar kravu pārvadāšanu.

Vienlaikus eksperts uzsvēra šīs taktikas trūkumus – zirgi ir labi redzami termokamerās, rada loģistikas problēmas un ir ievainojami mūsdienu kaujas laukā. Tāpēc zirgu izmantošana, visticamāk, kļūs sistemātiskāka nevis efektivitātes dēļ, bet gan tāpēc, ka Krievija cieš lielus tehnikas zaudējumus un meklē lētus aizvietotājus.

Plašāk uzziniet pievienotajā video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Uz Amerikas rēķina vairs neviens nedzīvos!” Rajevs atklāj baisu scenāriju par iespējamo ģeopolitisko situāciju nākotnē
TV24
“Aiz slēgtām durvīm, visticamāk, notiek Dieva zīmes.” Slaidiņš atklāj, ka Ukraina šobrīd atrodas sava veida slazdā
TV24
Nebūtu ASV, mēs būtu nobombardēti: Slaidiņš atklāj, kāpēc Eiropa ir pilnībā atkarīga no ASV
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.