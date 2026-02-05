Slaidiņš: Tas ir krievu izgudrojums, un ukraiņi šo piemēru lēnām pārņem 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors Jānis Slaidiņš skaidroja, ka Krievijas armija arvien biežāk izmanto zirgus kā alternatīvu transportu dronu kara apstākļos. Dzīvnieki galvenokārt tiek izmantoti munīcijas un ekipējuma pārvadāšanai sarežģītos apstākļos, kuros mehāniskā tehnika ātri tiek iznīcināta.
Tomēr Slaidiņš arī norādīja, ka zirgu izmantošana vairs neaprobežojas tikai ar kravu pārvadāšanu.
Vienlaikus eksperts uzsvēra šīs taktikas trūkumus – zirgi ir labi redzami termokamerās, rada loģistikas problēmas un ir ievainojami mūsdienu kaujas laukā. Tāpēc zirgu izmantošana, visticamāk, kļūs sistemātiskāka nevis efektivitātes dēļ, bet gan tāpēc, ka Krievija cieš lielus tehnikas zaudējumus un meklē lētus aizvietotājus.
