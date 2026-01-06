Francija, Lielbritānija un Ukraina paraksta deklarāciju par daudznacionālo spēku izvietošanu Ukrainā 0
Francija, Lielbritānija un Ukraina otrdien Labas gribas koalīcijas valstu līderu sanāksmē Parīzē parakstīja deklarāciju par daudznacionālo spēku izvietošanu Ukrainā pēc pamiera panākšanas.
Kā sacīja Francijas prezidents Emanuels Makrons, šīs drošības garantijas nozīmē, ka Ukrainai nebūs jāpadodas un ka nākotnē netiks pārkāpts neviens miera līgums.
Eiropadomes priekšsēdētājs Antoniu Košta pēc sanāksmes pavēstīja, ka Eiropas Savienība (ES) ir gatava atbalstīt miera līgumu Ukrainā ar civilajām un militārajām misijām uz vietas. “Mēs palīdzēsim, izmantojot ES civilās un militārās misijas uz vietas. Ukrainai ir jābūt visspēcīgākajā iespējamajā pozīcijā – pirms pamiera, tā laikā un pēc tā,” viņš teica.
Arī Spānijas premjerministrs Pedro Sančess sacīja, ka ir gatavs “nostiprināt mieru Ukrainā ar militāru klātbūtni”.
Itālija un Polija, gluži pretēji, norādīja, ka to karaspēka klātbūtne Ukrainā kā daļa no drošības garantijām nav sagaidāma.
Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena pavēstīja, ka Ukrainas sabiedroto sanāksmē Parīzē tika demonstrēta spēcīga vienotība.