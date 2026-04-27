"Smirdoņa nāk no tās Krievijas!" Slaidiņš uzvelkas par kārtējiem krievu absurdajiem apgalvojumiem – šoreiz runa ir par Kaļiņingradu
“Krievijas Ārlietu ministrija apsūdz Eiropas valstis par gatavošanos ieņemt Kaļiņingradu. Ārlietu ministra vietnieks Gruško apgalvo, ka Eiropas valstu militārajās mācībās tiek trenēti scenāriji ar jūras blokādi un reģiona ieņemšanu,” par šo absurdo situāciju TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” izteicās Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
Tāpat Krievijas Ārlietu ministrija kritizējoy NATO operāciju „Baltijas sargs“, kuru Maskava uzskata par mēģinājumu kontrolēt transporta maršrutus un ierobežot Krievijas sūtījumus, kas apkalpo intereses.
“Klausies, viņi nevar nomierināties! Visu laiku tā smirdoņa nāk no tās Krievijas, nepārtraukti,“ – saka J. Slaidiņš.
