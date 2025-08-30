Krievija būvē sistēmu ar 7400 kilometru darbības rādiusu, lai piekļūtu NATO sakariem – ko tas nozīmē? 0
Par to, kā Kaļiņingradā tiek būvēta milzīga radioizlūkošanas stacija un kādas iespējas tā Krievijai sniegs, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
“Vācieši ir izpīpējuši nedaudz par Kaļiņingradu, novirzīsimies nedaudz no Ukrainas tēmas nost. Vairāk nekā divus gadus tiek būvēta milzīga radioizlūkošanas stacija Kaļiņingradā, netālu no Čerņahovskas. Kas ir tikai 25 kilometru attālumā no NATO robežas, tātad pie Polijas un Lietuvas,” informē Slaidiņš.
Šie satelītattēli liecina, ka šī būvniecība attīstās un diezgan pamatīgi. Krievi būvē apļveida antenu, kas tiks izmantota radiofrekvenču signālu virziena noteikšanai, šīs sistēmas Padomju savienība diezgan plaši izmantoja aukstā kara laikā – radiovirziena noteikšanai, elektroniskai novērošanai un saziņai ar zemūdenēm, ne tikai Baltijas jūrā, bet arī Atlantijas okeānā.
Darbības rādiuss šāda veida stacijai pārsniedz 7400 kilometrus, tas ir diezgan daudz, norāda majors.
“Ja sāktos kaut kāds konflikts, tad šis radars būtu pirmais zem sitiena, viņu ātri nopūstu, jo sistēma ir jutīga. Bet nu skaidrs, ka Krievija viņu būvē un izmantos,” uzsver Slaidiņš.
Kad iekārta būs pabeigta, tas ļaus Krievijai uzraudzīt NATO elektroniskos sakarus, it īpaši Austrumeiropā un Baltijas jūrā. Tas varētu atvieglot saziņu ar zemūdenēm, kas darbojas gan Baltijas jūrā, gan Ziemeļatlantijā. Šāda sistēma atbalstītu Krievijas pasīvo izlūkošanas datu vākšanu, citiem vārdiem sakot, informācijas vākšanu par NATO sakariem, kustībām un tehnoloģijām, skaidro majors.
“Lai nu kā, nav nekādu datu, kad viņa ir paredzēta, bet pēc satelīta attēliem var redzēt, ka attīstība notiek diezgan strauji,” viņš piebilst.