Politiķis: Vanšu tilta remonta laikā būs traki! Ja tagad mīcās 45 minūtes, tad būs pat divreiz ilgāk 0
Rīgā arvien izteiktāk veidojas viena nopietna satiksmes problēma, kas ietekmē visu pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti – tā krītas, ja mēs visi braucam ar mašīnām, tā TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” izteicās Māris Sprindžuks, Rīgas vicemērs (AS), VARAM ministrs (2022-2023), Ādažu novada domes priekšsēdētājs (2013-2014).
Viņš uzsver, ka daudzi joprojām vēlas ar auto nokļūt pašā centrā, jo tur atrodas darbavietas un dažādi pakalpojumi, taču šāda pieeja ilgtermiņā vairs nebūs iespējama. “Visi grib nolikt centrā savu mašīnu, jo centrā ir darbs, pakalpojumi un viss pārējais. Bet kaut kādā brīdī mums kolektīvi ir jāmaina uzvedība,” viņš norāda.
Pēc Sprindžuka domām, automašīnai un stāvvietām pilsētas centrā būtu jākļūst par zināmu ekstra pakalpojumu, nevis ikdienas normu. Viņaprāt, daudz loģiskāks modelis būtu sabiedriskā transporta izmantošana, bet pēdējo posmu līdz galamērķim cilvēki varētu veikt kājām, ar velosipēdu vai citiem pārvietošanās līdzekļiem.
Runājot par tuvāko nākotni, Sprindžuks prognozē, ka situāciju ar satiksmi pilsētā būtiski ietekmēs Vanšu tilta remonts. “Daudz kas mainīsies. Būs traki,” viņš saka.
Sprindžuks atgādina, ka Rīgā faktiski ir tikai četri tilti, turklāt Vanšu tilts jau šobrīd ir ļoti noslogots. Vienlaikus vēl neesot skaidrs, cik joslas remonta laikā būs pieejamas satiksmei. “Mēs vēl pat nezinām – tur varēs vienu joslu turēt vai nevarēs,” viņš piebilst.
Viņaprāt, pilsētai nāksies meklēt netradicionālus risinājumus, jo pretējā gadījumā sastrēgumi kļūs vēl smagāki. “Ja tagad cilvēks mīcās 45 minūtes, lai tiktu uz darbu, tad pēc tam tas būs pusotreiz vai pat divreiz ilgāk,” saka Sprindžuks. Tieši tādēļ, viņaprāt, daudziem nāksies mainīt ikdienas paradumus.
“Ja mēs stāvam korķī, tad būs gudrāk braukt ar riteni, skūteri, motorolleri vai iekāpt autobusā,” viņš norāda. Vienlaikus Sprindžuks uzsver, ka būtiska loma būs arī pašvaldības rīcībai un spējai piedāvāt ātrus risinājumus satiksmes organizēšanā.