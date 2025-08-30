“Šobrīd darbu atsāk “točkas”, bet neviens jaunietis ar trīsgraudnieku nav sācis dzert!” Klaišis norāda, kas patiesībā veikalos būtu jāaizliedz 0
“Aizliegumi un ierobežojumi nemazina pieprasījumu. Ja būs pieprasījums, būs piedāvājums. Tā tas vienmēr ir bijis un tā tas arī vienmēr būs. Ja ierobežotu miltu tirdzniecību, cilvēki neceptu mazāk pankūkas. Viņi atrastu, kur miltus nopirkt,” tā par alkohola tirdzniecības ierobežojumiem salīdzinājumos izsakās “OPEN Radošais centrs” vadītājs Edijs Klaišis.
“Šobrīd darbu atsāk “točkas”. Uz tā pamata pēc kāda laiciņa samazināsies alkohola patēriņa dati un mūsu politiķi varēs sev sist uz pleca un dziedāt sev slavas dziesmas: “Patēriņš krītas! Re kādi mēs malači!” Realitātē neviens mazāk nedzers.
Nopirktais “točkā” neparādās oficiālajā statistikā. Apgrieztā versija bija, kad “točkas” likvidējās un cilvēki sāka pirkt lēto šmigu veikalā uz kā pamata statistika auga.
Piedodiet, bet mēs vienmēr esam lakuši kā lopi. Jāstrādā ir pie iemesliem, kāpēc cilvēki dzer.
Jo ar dzīvi apmierinātski (laimīgāki) cilvēki, jo mazāk vēlmes pielieties līdz nemaņai. Politiķiem laikam ne īpaši padodas sabiedrības dzīves līmeņa uzlabošana, tad nu ir jāimitē problēmas risināšana ar skaļiem saukļiem (aizliegumiem un ierobežojumiem).
Vienīgais ierobežojums, ko es atbalstītu ir krāsaino un vilinošo kokčiku aizvākšana no alkoholu plauktu priekšpuses. Neviens jaunietis nav sācis dzert ieraugot trīsgraudnieku, a vot košs kokčiks ar augļiem uz etiķetes gan ir vilinošs.
P.S. Reālā pasaule ļoti atšķiras no ekseļu tabulām un realitātes ignorēšana nenozīmē, ka viņas nav.” viņš raksta.
