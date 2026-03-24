Otrdien Latvijā caur mākoņiem spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Vakarā vietām valstī, sākot no rietumiem, nedaudz uzlīs.
Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +6 grādiem dažviet piekrastē līdz +10..+12 grādiem valsts lielākajā daļā.
Rīgā debesis būs daļēji apmākušās, nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaiss iesils līdz +11 grādiem.
Eiropas ziemeļrietumos atrodas ciklons, tā ietekme palielinās arī Latvijā. Atmosfēras spiediens 1014-1017 hektopaskāli jūras līmenī.