Šodien jutīsies vajadzīgs, un grūtības tevi pat iedvesmos. Dienas horoskops 19. septembrim 0
Auns
Tu negaidīti atradīsi vienkāršu veidu, kā atrisināt problēmu, kas pēdējā laikā satrauca ne tikai tevi, bet arī tavus tuviniekus. Īpaši labi ir tas, ka tev, visticamāk, izdosies tikt galā patstāvīgi. Tas nozīmē, ka tev nebūs nevienam jāskaidro, ko tieši esi iecerējis, jāuzklausa skeptiski komentāri un kritika. Par saviem panākumiem paziņo uzreiz un skaļi – Aunam slavēšana nekaitēs. Šodien izskanēs ne tikai atzinības vārdi, bet arī ļoti interesanti piedāvājumi – gan profesionāli, gan personiski. Pieņem abus!
Vērsis
Lielu dienas daļu nāksies veltīt darbiem, kas tev īpašu interesi nerada. Pastāvīgi nāksies sevi piespiest koncentrēties, cīnīties ar slinkumu un sīkiem kārdinājumiem, atteikties no jautriem piedāvājumiem izklaidēties. Tava nopietnība būs uzslavējama, un arī rezultāti būs vērā ņemami. Tomēr līdz vakaram garastāvoklis, visticamāk, būs sabojāts, un pat panākuma sajūta to neuzlabos. Iespējams pasliktināsies arī pašsajūta – tas būs emocionālā diskomforta rezultāts.
Dvīņi
Tu izmantosi jebkuru iespēju, lai sevi parādītu, gandrīz nedomājot, ka tas var radīt ietekmīgus ienaidniekus. Dvīņi atkal un atkal nonāk uzmanības centrā, un tas kaitinās nelabvēļus. Cenšoties panākt visiem izdevīgu iznākumu, tu dažkārt neapzināti vari kādu aizskart – un tas var novest pie nevēlamiem sarežģījumiem. Esi piesardzīgs un neaizmirsti par veselo saprātu, pat ja rīkojies ar labākajiem nodomiem. Ja izdosies atrast līdzsvaru starp emocijām un loģiku – diena izdosies lieliski.
Vēzis
Tu būsi mazliet lēnāks, nekā situācija to prasa, tāpēc vari palaist garām dažas interesantas iespējas. Liela bēda no tā gan nebūs – zvaigznes tev vēl dos citus labvēlīgus brīžus, taču mērķu sasniegšana aizkavēsies, kas varētu kaitināt gan tevi, gan citus. Tevi mēģinās steidzināt, pamudināt, spiest rīkoties, bet tu labi zini – vispirms viss jāpārdomā līdz galam. Notikumu attīstība pierādīs tavu taisnību.
Lauva
Tev nāksies risināt sarežģītus jautājumus, kas saistīti ar tev ļoti dārgiem cilvēkiem. Dienas laikā vajadzēs uzņemies atbildību, jālīdzsvaro citu strīdi, jāņem vērā arī to intereses, kuri šobrīd strīdas, bet drīz izlīgs. Emocionālais fons nebūs īpaši labs – tu jutīsies kā situācijas ķīlnieks un nezināsi, kā no tās izkļūt. Padomdevēju būs daudz, bet tos, kas patiešām var sniegt vērtīgu padomu, būs grūti atrast. Lai kādu lēmumu tu pieņemtu, atstāj sev atkāpšanās ceļu – tas būs vajadzīgs.
Jaunava
19. septembrī tev būs daudz dažādu darāmo lietu, un nāksies būt visur vienlaikus. Bet tevi tas iepriecinās – tu jutīsies vajadzīgs, un grūtības tevi pat iedvesmos. Iespējams tev parādīsies palīgi, bet viņus nāksies pieskatīt, lai viņi neizdara muļķības labu nodomu vadīti. Diena būs jautra, interesanta un piesātināta, bet arī saspringta. Tev vajadzēs atpūtu – neatņem sev iespēju atgūt spēkus.
Svari
Darbs, ko sākotnēji uzskatīji par vieglu, sāks sagādāt negaidīti daudz rūpju. Paliks skaidrs – viss nebija pietiekami pārdomāts. Atpakaļceļa nav – jāiet uz priekšu, pat ja nāksies kaut ko upurēt tagad, lai vēlāk saņemtu lielāku atdevi. Tev nāksies dot dažus nepatīkamus paskaidrojumus un atbildēt uz netaktiskiem jautājumiem. Neapvainojies uz tiem, kuri izturas neveikli – viņu vienkāršums vēl var tev noderēt.
Skorpions
Diena tev varētu šķist garlaicīga – nebūs ne sarežģītu uzdevumu, ne iespēju sevi pierādīt. Tu vēlētos piesaistīt uzmanību, bet izkļūt no “ēnas” šoreiz neizdosies. Īpaši sarūgtinās, ka cilvēki, kas tev patīk, tavus panākumus nepamana. Šī diena ir piemērota radošām nodarbēm. Vakarā noskaties kādu vieglu komēdiju – tas uzlabos garastāvokli.
Strēlnieks
Nemierīga un saspringta diena, kas nes daudz domstarpību ar tuviniekiem. Sadzīviski sīkumi ātri kļūs par strīdu iemeslu. Tava pārliecība par savu taisnību traucēs piekāpties – kaut gan tieši tas ļautu saglabāt mieru. Par laimi, tev piemīt spēja paredzēt savu rīcību sekas. Tāpēc tu spēsi izvairīties no lielām kļūdām un nepazaudēsi svarīgas attiecības.
Mežāzis
19. septembrī tu būsi enerģijas pilns , dzīvespriecīgs un gatavs rīkoties. Ar savu piemēru tu iedvesmosi citus, īpaši tos, kuri zaudējuši cerību. Šodien tavs ceļš krustosies ar tiem, kuriem vajadzīgs atbalsts – tu spēsi viņiem palīdzēt atkal noticēt labajam. Dāvājot savu enerģiju citiem, tu pats saņemsi ne mazāk pretī. Diena sniegs saskaņas sajūtu ar sevi un apkārtējo pasauli, un tas ne tikai ļaus tev izbaudīt dzīvi, bet arī veicinās radošo izaugsmi.
Ūdensvīrs
Tev noteikti pietrūkst jaunu iespaidu. Radīsies vēlme kaut ko mainīt, un “kaut kas” var kļūt par jebko – arī attiecības ar cilvēku, kas tevi patiesi mīl. Šīs pārmaiņas var būt gan labas, gan sliktas, jo tu vadīsies pēc mirkļa emocijām un iegribām. Blakus ir kāds, kurš varētu tev palīdzēt, ieteikt ko gudru, bet tu turpināsi iet savu ceļu – un, laiks rādīs vai tas būs pareizais.
Zivis
Šodien pat vienkāršākie darbi iegūs citu vērtību, kad pie tiem ķeries tu – un apkārtējie uzreiz sajutīs vēlmi iesaistīties un palīdzēt. Neatsaki palīdzību, bet atceries – ja tu pazudīsi no redzesloka, arī viņi pametīs darbu. Tāpēc neaizmirsti vadīt procesu. Šodien būs arī daudz cilvēku, kas vēlēsies iepazīties vai uzsākt romantiskas attiecības. Nesteidzies – pārliecinies par viņu nopietnajiem nolūkiem.