Šodien var izjukt miegs un paaugstināties asinsspiediens: zinātnieki brīdina par spēcīgu magnētisko vētru. Uzzini, kā sevi pasargāt
Šodien, 12. novembrī, uz Zemes gaidāma spēcīga magnētiskā vētra. Zinātnieki norāda, ka šīs parādības iemesls ir vairāki koronālie masas izsviedumi no Saules, kas notikuši 9. un 10. novembrī pēc spēcīgiem uzliesmojumiem aktīvajā Saules reģionā. Nākamo 24 stundu laikā šie plazmas viļņi tuvosies mūsu planētai un var izraisīt spēcīgas ģeomagnētiskās svārstības.
Pirmais izsviedums sasniedza Zemi jau 12. novembra rītā. Gandrīz uzreiz pēc tam – otrais. Pēc speciālistu teiktā, šie plazmas izsviedumi var vai nu saplūst vienā spēcīgā triecienvilnī, vai arī sekot viens otram ar ļoti nelielu laika starpību. Abos gadījumos palielinās iespēja, ka Zemi pārņems ievērojami spēcīgāka magnētiskā vētra nekā parasti.
Magnētiskās aktivitātes intensitāte šoreiz var sasniegt G1–G3 līmeni, kas atbilst vidēji stiprai līdz spēcīgai ģeomagnētiskai vētrai. Tas nozīmē, ka iespējamas īslaicīgas svārstības elektroenerģijas tīklos, nelieli traucējumi satelītu un navigācijas sistēmu darbībā, kā arī sakaru pārtraukumi noteiktos reģionos. Cilvēkiem, kuri ir īpaši jutīgi pret laika apstākļu izmaiņām, šajā laikā var pasliktināties pašsajūta – rasties galvassāpes, bezmiegs, paaugstināts nogurums, asinsspiediena svārstības vai sirds ritma traucējumi.
Pēc “Meteoagent” datiem, 12. novembrī K-indekss var pieaugt līdz 7,3, kas ir augsts rādītājs un norāda uz būtisku magnētiskās vētras ietekmi. Astronomi arī neizslēdz, ka tuvākajās dienās no Saules var izplūst jauni plazmas viļņi, kas var pagarināt magnētiskās aktivitātes periodu vēl par dažām dienām.