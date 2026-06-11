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Šos 3 hobijus visbiežāk izvēlas cilvēki ar augstu IQ līmeni – vai tavējais ir šajā sarakstā? 0

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LA.LV
8:44, 11. jūnijs 2026
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Dažreiz par cilvēka intelektu daudz vairāk nekā diplomi vai amata nosaukums pasaka tas, ko viņš dara brīvajā laikā. Tieši hobiji bieži vien var atklāt, cik zinātkārs, pacietīgs un analītiski domājošs ir cilvēks. Psihologi un cilvēku uzvedības pētnieki jau gadiem novērojuši, ka cilvēki ar augstāku IQ biežāk izvēlas nodarbes, kurās nepieciešama ne tikai izklaide, bet arī domāšana, stratēģija un vēlme nepārtraukti mācīties ko jaunu.

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Interesanti, ka šie hobiji ne vien palīdz attīstīt prātu, bet arī trenē koncentrēšanās spējas, atmiņu un spēju risināt sarežģītas situācijas. Daudzi no tiem sākumā šķiet vienkārši patīkama laika pavadīšana, taču patiesībā tie smadzenēm ir īsts treniņš. Turklāt cilvēki, kuri aizraujas ar šādām nodarbēm, bieži vien ir arī radošāki, mierīgāki un spēj ilgāk saglabāt uzmanību vienai lietai.

Lūk, 3 hobiji, kurus parasti izvēlas cilvēki ar augstu IQ līmeni.

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