VIDEO. “Policijā nevar strādāt persona ar problēmām ar alkoholu.” Dombrava komentē, vai Rukam būs jāatkāpjas 0

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LA.LV
16:41, 27. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Kā jau šodien LA.LV portālā vēstījām, Priekulē notikusi traģēdija, kurā par slepkavību aizdomās turētais ir Valsts policijas jaunākais inspektors. Saistībā ar notikušo iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) uzsver, ka līdztekus kriminālizmeklēšanai tiks vērtēts arī tas, kā policijā varēja strādāt persona ar iespējamām alkohola problēmām.

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Komentējot notikušo, ministrs norādīja, ka par pašu noziegumu jau ir sākts kriminālprocess, kuru objektivitātes nodrošināšanai pārņēmis Iekšējās drošības birojs.

“Par konkrēto personu viss ir skaidrs, kriminālprocess ir sākts, un izmeklēšana virzīsies uz priekšu. Iekšējās drošības birojs ir pārņēmis šo kriminālizmeklēšanu, lai nodrošinātu neitralitāti,” sacīja Dombrava.
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Vienlaikus viņš informēja, ka no attiecīgā iecirkņa vadības jau pieprasīti paskaidrojumi par to, kā organizēta darbinieku uzraudzība.

“Faktiski nedrīkstētu būt tāda situācija, ka policijā var strādāt persona ar problēmām ar alkoholu. Tā ir pilnīgi nepieņemama situācija,” uzsvēra ministrs.

Pēc viņa teiktā, tiks noskaidrots, vai iecirkņa vadība bija informēta par iespējamām problēmām un vai bija vērsusies pie attiecīgajām institūcijām, lai veiktu papildu pārbaudes.

Jautāts, vai notikušā dēļ varētu tikt prasīta Valsts policijas priekšnieka Armanda Ruka demisija, Dombrava aicināja nesteigties ar secinājumiem.

“Iesim secīgi. Šo noziegumu ir pastrādājis jaunākais inspektors. Tālāk skatīsimies uz attiecīgā iecirkņa vadības atbildību. Ja redzēsim, ka tā ir sistemātiska problēma daudzviet Latvijā, tad varēs runāt arī par plašāku atbildību,” sacīja ministrs.

Viņš uzsvēra, ka nevar automātiski sagaidīt, lai Valsts policijas priekšnieks spētu personīgi kontrolēt vairākus tūkstošus darbinieku, taču situācija tiks rūpīgi izvērtēta.

No Valsts policijas vadības ministrs sagaida skaidru rīcības plānu, kas ļautu pārliecināties, ka darbinieki, kuriem ir problēmas ar alkohola lietošanu vai kuru uzvedība neatbilst dienesta prasībām, tiek laikus identificēti un izvērtēti.

“Nav svarīgi, vai policists ir formā vai bez formas. Īpaši publiskās vietās nav pieļaujams atrasties smagā alkohola reibumā,” uzsvēra Dombrava.

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