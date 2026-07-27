Foto: Zane Bitere/LETA
Foto: Zane Bitere/LETA
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Beidzot ledus sakustējies! Pieņemts nozīmīgs lēmums par Gaisa tilta pārbūvi 0

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LETA
16:27, 27. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Pēc ilgstošām diskusijām par Gaisa tilta nākotni Rīgas pašvaldība spērusi nozīmīgu soli tā pārbūves virzienā. Noslēgts gandrīz pusmiljonu eiro vērts līgums par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību, kas ļaus sākt projektēšanas darbus vienam no nozīmīgākajiem galvaspilsētas satiksmes infrastruktūras projektiem.

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Gaisa tilta pārbūve ir viens no nozīmīgākajiem Rīgas satiksmes infrastruktūras attīstības projektiem. Būvprojekta mērķis ir nodrošināt pārvada drošu un ilgtspējīgu ekspluatāciju, saglabājot tā arhitektonisko veidolu, vienlaikus uzlabojot satiksmes drošību, vides pieejamību un infrastruktūras ilgmūžību.

Projektēšanas risinājumos paredzēts izmantot ilgtspējīgus un videi draudzīgus risinājumus, kā arī nodrošināt būves ekspluatācijas laiku vismaz 100 gadu garumā.

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Projektēšanas laikā tiks veikta transporta plūsmu modelēšana, izstrādāti satiksmes organizācijas risinājumi būvdarbu periodam un apbraukšanas shēmas, īpašu uzmanību pievēršot sabiedriskā transporta kustības nodrošināšanai.

Tāpat projektā paredzēti risinājumi gājēju un velobraucēju ērtākai un drošākai kustībai, jauna apgaismojuma izbūvei, tilta uzturēšanas infrastruktūrai un pārvada 3D vizualizāciju izstrādei.

Par pamatu būvprojekta izstrādei tiks izmantota iepriekš sagatavotā būvniecības ieceres dokumentācija un Gaisa tilta arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, vienlaikus paredzot iespēju pilnveidot tehniskos risinājumus, lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu, drošu un ilgmūžīgu infrastruktūru.

Līguma summa ir 487 800 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Atbilstoši līguma nosacījumiem, būvprojekta izstrāde ilgs 12 mēnešus.

Projektēšanu plānots pabeigt 2027. gadā, savukārt Gaisa tilta pārbūvi – līdz 2030. gadam.

Kā liecina “Firmas.lv” informācija SIA “Projekts 3” reģistrēta 2002. gadā. Uzņēmums vienādās daļās Ģirtam Šķupelim un Mārtiņam Roopam.

Uzņēmuma pamatkapitāls ir 88 950 eiro. Tas pērn strādājis ar 2,67 miljonu eiro apgrozījumu un 291 830 eiro peļņu.

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