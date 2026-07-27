“Normunds bija brīnišķīgs kolēģis, uz kuru varēja paļauties.” Priekulē bojāgājušā pedagoga kolēģi publicē aizkustinošu piemiņas vēstījumu 0
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) publicējusi aizkustinošu piemiņas vēstījumu, atvadoties no ilggadējā pedagoga un Apģērbu dizaina izglītības programmas vadītāja Normunda Vamža, kura negaidītā aiziešana mūžībā satricinājusi visu skolas saimi. Normunds Vamzis skolā strādāja kopš 2006. gada un bija viens no cilvēkiem, kurš veidoja un attīstīja Apģērbu dizaina programmu, iedvesmojot vairākas topošo dizaineru paaudzes.
Jau ziņots, ka nedēļas nogalē Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlās konflikts, kurā dzīvību zaudēja vīrietis. Valsts policija informēja, ka aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēts ārpus dienesta pienākumu pildīšanas esošs Valsts policijas jaunākais inspektors, kurš bija alkohola reibumā. Par notikušo sākts kriminālprocess, un izmeklēšanu turpinās Iekšējās drošības birojs. Mediji ziņoja, ka bojāgājušais ir LMMDV pedagogs un Apģērbu dizaina izglītības programmas vadītājs Normunds Vamzis.
“Mūs dziļi satricinājusi vēsts par mūsu ilggadējā kolēģa, pedagoga un Apģērbu dizaina izglītības programmas vadītāja Normunda Vamža negaidīto aiziešanu mūžībā.
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola ir zaudējusi izcilu pedagogu, radošu personību un atsaucīgu kolēģi, kura devums skolas attīstībā un jauno dizaineru izaugsmē paliks nozīmīga mūsu skolas vēstures daļa.
Normunds mūsu skolā strādāja kopš 2006. gada, ar lielu aizrautību un profesionalitāti vadot Apģērbu dizaina izglītības programmu un mācot tehnoloģijas, kompozīciju, grafikas dizainu, konstruēšanu un modelēšanu, apģērbu ideju izstrādi un projektēšanu. Viņš izveidoja Apģērbu dizaina programmu par vienu no skolas spēcīgākajām un pieprasītākajām izglītības programmām.
Normunds bija skolotājs, kurš prata iedvesmot, atbalstīt un ieraudzīt katra audzēkņa potenciālu. Viņa vadībā izauguši daudzi talantīgi jaunie apģērbu dizaineri, kuri ar panākumiem turpina savu profesionālo ceļu Latvijā un ārpus tās. Par viņa ieguldījumu liecina arī audzēkņu augstie sasniegumi valsts mēroga konkursos.
Īpaša vieta Normunda darbā bija ikgadējām modes skatēm, kas kļuva par vienu no spilgtākajiem skolas notikumiem. Tās bija ne tikai profesionāli augstvērtīgas, bet arī deva jaunajiem dizaineriem iespēju pirmo reizi piedzīvot savu darbu uz skatuves un sajust radošā darba piepildījumu.
Lai arī Apģērbu dizaina izglītības programma bija viņa profesionālā darba centrā, Normunds vienmēr bija klātesošs visas skolas dzīvē. Viņš rūpējās ne tikai par savas nodaļas attīstību, bet arī par skolas kopējo izaugsmi, tās publisko tēlu un nākotni. Normunds bija patiess skolas patriots – viņš sekoja līdzi, pārdzīvoja un ar ieinteresētību atbalstīja arī citu nodaļu darbu un sasniegumus.
Normundu raksturoja profesionalitāte, radošums, prasīgums, cilvēcība un patiesa ticība jaunajiem talantiem. Viņa zināšanas, pieredze un sirdsdegsme atstājušas paliekošas pēdas mūsu skolā un daudzu audzēkņu dzīvēs.
Risinot kādu problēmu vai situāciju, Normunds mēdza iedziļināties līdz pašai saknei, vienlaikus paužot savu filozofisko skatījumu. Tas sarunu biedriem ļāva paskatīties uz jautājumu plašākā krāsu spektrā, neaprobežojoties tikai ar melnbaltu vērtējumu.
Normunds bija brīnišķīgs kolēģis, uz kuru varēja paļauties gan kā uz cilvēku, gan kā uz profesionāli.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Normunda Vamža ģimenei, tuviniekiem, draugiem, audzēkņiem un visiem, kuriem bija gods viņu pazīt.
Pateicībā un gaišās atmiņās pieminēsim Normundu Vamzi. Viņa darbi, idejas un iedvesma turpinās dzīvot mūsu skolā un viņa audzēkņu sasniegumos.”