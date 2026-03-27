Stradiņa slimnīcas vadītājs uzteicis darbu 0
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis atstājis amatu, aģentūrai LETA pavēstīja slimnīcā.
Tajā informē, ka Vidzis ir nolēmis turpināt profesionālo darbību ASV, kur iesaistīsies integratīvās medicīnas, preventīvās veselības aprūpes un ilgmūžības medicīnas attīstībā.
Slimnīcā atgādina, ka Vidzis slimnīcas vadību sāka 2023. gada oktobrī. Viņa pilnvaru termiņš beigtos 2029. gada novembrī.
PSKUS padomes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš norāda, ka Vidzis slimnīcas vadību pārņēma sarežģītā periodā un šajā laikā ir spējis nodrošināt būtiskas pārmaiņas – stiprināt pārvaldību, attīstīt sadarbības tīklus, virzīt uz priekšu infrastruktūras projektus un uzlabot pacientu aprūpes kvalitāti.
“Augstu novērtējam viņa ieguldījumu un pateicamies par paveikto. Esmu pārliecinājies, ka slimnīcas ikdienas darbs turpināsies ierastajā ritmā un tās stratēģiskā attīstība netiks ietekmēta,” uzsver Bērziņš.
Līdz jaunā valdes priekšsēdētāja ievēlēšanai atklāta konkursa kārtībā valde darbosies divu locekļu sastāvā.
Šobrīd PSKUS valdē darbu turpina Dace Žentiņa un Ģirts Ansons.