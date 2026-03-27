Lauris Vidzis
Lauris Vidzis
Foto. LETA/Paula Čurkste

Stradiņa slimnīcas vadītājs uzteicis darbu

LETA
16:39, 27. marts 2026
Ziņas Latvijā

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis atstājis amatu, aģentūrai LETA pavēstīja slimnīcā.

Kokteilis
TESTS. Saliec kopā pirkstus, un mēs atklāsim kādu tavas personības noslēpumu
FOTO. Mežā, nomaskēts ar kokiem, atrasts Siguldā nozagtais BMW 33
Veselam
7 pārtikas produkti, kas var veicināt vēža attīstību – daļa no tiem garšo mums daudziem
Lasīt citas ziņas

Tajā informē, ka Vidzis ir nolēmis turpināt profesionālo darbību ASV, kur iesaistīsies integratīvās medicīnas, preventīvās veselības aprūpes un ilgmūžības medicīnas attīstībā.

Slimnīcā atgādina, ka Vidzis slimnīcas vadību sāka 2023. gada oktobrī. Viņa pilnvaru termiņš beigtos 2029. gada novembrī.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. “Mantiņa” pēkšņi sakustas… Pasažieri pārsteidz atklājums Austrālijas lidostā
“Viņi katru dienu pelna ar to naudu,” Zelenskis asi kritizē mēģinājumus atcelt sankcijas pret Krieviju
Zinātnieki nosauc vismazāk kaitīgo alkohola veidu, taču ir viens svarīgs nosacījums

PSKUS padomes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš norāda, ka Vidzis slimnīcas vadību pārņēma sarežģītā periodā un šajā laikā ir spējis nodrošināt būtiskas pārmaiņas – stiprināt pārvaldību, attīstīt sadarbības tīklus, virzīt uz priekšu infrastruktūras projektus un uzlabot pacientu aprūpes kvalitāti.

“Augstu novērtējam viņa ieguldījumu un pateicamies par paveikto. Esmu pārliecinājies, ka slimnīcas ikdienas darbs turpināsies ierastajā ritmā un tās stratēģiskā attīstība netiks ietekmēta,” uzsver Bērziņš.

Līdz jaunā valdes priekšsēdētāja ievēlēšanai atklāta konkursa kārtībā valde darbosies divu locekļu sastāvā.

Šobrīd PSKUS valdē darbu turpina Dace Žentiņa un Ģirts Ansons.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krimināls
Sita, spārdīja un iegrūda grāvī: arī apgabaltiesa attaisno vairākus mediķus par kolēģes dzīvesbiedra piekaušanu
Godprātīgs darbs bez atlīdzības: apakšuzņēmējs Stradiņu slimnīcas A2 korpusā samaksājis nodokļus, bet palicis bez 300 000 eiro
TV24
Ralfs Nemiro par PSKUS A2 korpusa būvniecību: Ceram vienoties par izlīgumu, citādāk tas būs garais ceļš kāpās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.