Straujais atkusnis rada bažas: Jelgavā jau uzsākti pirmie sagatavošanās darbi plūdu novēršanai
Jelgavā, gatavojoties iespējamiem plūdiem, no upju krastiem noņemti soliņi un atkritumu urnas, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.
Ņemot vērā iespējamo straujo atkusni pēc sniegotās ziemas un ar to saistīto palu un plūdu risku, pilsēta savlaicīgi sākusi preventīvus sagatavošanās darbus.
Izvērtējot potenciālo ūdens līmeņa celšanos Lielupē un Driksā, Driksas promenādē noņemtas atkritumu urnas, Lielupes labā krasta pludmalē noņemts inventārs – soliņi, pārģērbšanās kabīnes, kā arī tīkls no rotaļu iekārtas. Šie pasākumi veikti, lai pasargātu infrastruktūru no iespējamiem bojājumiem un samazinātu zaudējumus plūdu gadījumā.
Pašvaldība turpina sekot situācijai un nepieciešamības gadījumā īstenos papildu drošības pasākumus.
Jau ziņots, ka saskaņā ar Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāres Līgas Kurevskas pausto, šogad ziemas noslēguma periods ir labvēlīgs tam, lai pali kļūtu par plūdiem, un tie varētu ilgt garāku periodu nekā parasti – apmēram no 5. marta līdz aprīļa vidum.
Riskantākās vietas ir Lielupes baseins, Daugavas baseins, Gaujas baseins Valmieras un Carnikavas pusē, Rāznas un Lubāna ezeri Latgales pusē un Liepājas ezers Kurzemes pusē.
Kurevska stāstīja, ka secīgi prognozējams, ka vispirms pali sāksies Kurzemē un Ventas baseinā, tam sekos Lielupes baseins, tad Gaujas baseins un noslēgumā Daugavas baseins.