FOTO: Shutterstock

Straujais atkusnis rada bažas: Jelgavā jau uzsākti pirmie sagatavošanās darbi plūdu novēršanai 0

LA.LV
18:07, 27. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Jelgavā, gatavojoties iespējamiem plūdiem, no upju krastiem noņemti soliņi un atkritumu urnas, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Kokteilis
FOTO. Mākslīgais intelekts nosauc 10 pasaules pievilcīgākos vīriešus. Starp tiem – pretrunīgi vērtēts Latvijas politiķis
“Mums nevajadzēja sākt ar Ukrainu” – uzņēmējs atklāj, kas tagad tiek apspriests Krievijas elites aprindās
Mājas
Kuru virtuves sīkrīku pavāri nekad nepirktu? Visi nesaistīti izvēlējās vienu un to pašu
Lasīt citas ziņas

Ņemot vērā iespējamo straujo atkusni pēc sniegotās ziemas un ar to saistīto palu un plūdu risku, pilsēta savlaicīgi sākusi preventīvus sagatavošanās darbus.

Izvērtējot potenciālo ūdens līmeņa celšanos Lielupē un Driksā, Driksas promenādē noņemtas atkritumu urnas, Lielupes labā krasta pludmalē noņemts inventārs – soliņi, pārģērbšanās kabīnes, kā arī tīkls no rotaļu iekārtas. Šie pasākumi veikti, lai pasargātu infrastruktūru no iespējamiem bojājumiem un samazinātu zaudējumus plūdu gadījumā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Negaidīts pavērsiens: kāpēc Īlons Masks bloķēja Krievijas piekļuvi “Starlink” un ko tas mainīja frontē
Uzvara bija tik tuvu… Latvijas basketbolisti pēdējā sekundē zaudē Polijai
“No ārdurvju paklājiņa asinis varēja izgriezt kā no slapjas lupatas.” Ballīte Sarkandaugavā beidzas ar histēriju
Papildus tiek pārbaudīti Svētes krasti, novācot sakritušos kokus un krūmus, kas varētu kavēt ledus iziešanu un palielināt applūšanas risku.

Pašvaldība turpina sekot situācijai un nepieciešamības gadījumā īstenos papildu drošības pasākumus.

Jau ziņots, ka saskaņā ar Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāres Līgas Kurevskas pausto, šogad ziemas noslēguma periods ir labvēlīgs tam, lai pali kļūtu par plūdiem, un tie varētu ilgt garāku periodu nekā parasti – apmēram no 5. marta līdz aprīļa vidum.

“Pēc šī brīža prognozēm šķiet, ka palu un plūdu periods varētu būt ilgāks, tas ir apmēram no 5. marta līdz aprīļa vidum. Tipiski plūdi ir sākušies nedaudz agrāk un bijuši īsāki,” teica Kurevska.

Riskantākās vietas ir Lielupes baseins, Daugavas baseins, Gaujas baseins Valmieras un Carnikavas pusē, Rāznas un Lubāna ezeri Latgales pusē un Liepājas ezers Kurzemes pusē.

Kurevska stāstīja, ka secīgi prognozējams, ka vispirms pali sāksies Kurzemē un Ventas baseinā, tam sekos Lielupes baseins, tad Gaujas baseins un noslēgumā Daugavas baseins.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
FOTO, VIDEO. Brīdinājums: jau pēc pāris dienām sāksies pavasara pali, kas visdrīzāk eskalēsies plūdos
Tas arī bija gaidāms – eksperti bažīgi skatās uz pavasari un aicina jau rīkoties
Jelgavā ceturtdien avarējis skolēnu autobuss
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.