FOTO. Kā Simpsonu ģimene izskatītos cilvēku veidolā? Rezultāts ir biedējoši precīzs 0
“Simpsoni” jau gadu desmitiem ir viens no atpazīstamākajiem animācijas seriāliem pasaulē. Viņu spilgti dzeltenā āda, pārspīlētās sejas izteiksmes un ikoniskais stils ir daudziem labi zināms. Bet kas notiktu, ja Homērs, Mārdža, Bārts, Liza un Megija pēkšņi kļūtu par īstiem cilvēkiem? Kā viņi izskatītos reālajā dzīvē?
Šajā rakstā aplūkosim “Simpsonu” ģimeni cilvēku versijā, ko veidojis mākslīgais intelekts, saglabājot viņu atpazīstamākās iezīmes.
Homērs Simpsons
Klasiskais tēvs, kurš vienmēr ir izsalcis
Homērs cilvēka izskatā būtu tieši tāds – mazliet noguris, mazliet apmulsis, bet ar to īpašo “man vienalga” šarmu. Viņa galvenā pazīme, protams, būtu plikpaurība, apaļīga seja un labestīgs smaids.