“Banku attieksme pret senioriem ir fenomenāla!” Maija norāda uz ilgstošu un neatrisinātu problēmu Latvijā 0
Tas, kas jaunajiem saprotams viegli, vecāka gada gājuma cilvēkiem var sagādāt rūpes. Viena no paaudžu klupšanas akmeņiem noteikti ir tehnoloģiju izmantošana. Ne mazums vien senoriem aplikācijas, telefoni, autorizācijas dažādi veidi sagādā vairāk raižu, nekā prieka.
“Banku attieksme pret senioriem ir fenomenāla. “Kam jums to kodu kalkulatoru? Lietojiet aplikāciju.” Aplikāciju regulāri jāatjauno, ko seniors nedara. Tiek pie kalkulatora. Kodu kalkulators tik mikroskopisks, ka ciparus nevar nolasīt. Spiež ar uzasinātu zīmuli un lamājas,” Maija X raksta.
Banku attieksme pret senioriem ir fenomenāla. “Kam jums to kodu kalkulatoru? Lietojiet aplikāciju.”
Aplikāciju regulāri jāatjauno, ko seniors nedara.
Tiek pie kalkulatora. Kodu kalkulators tik mikroskopisks, ka ciparus nevar nolasīt.
Spiež ar uzasinātu zīmuli un lamājas. pic.twitter.com/Jxklklg2Lm
— Maija KRASTIŅA (@instant_mk) December 18, 2025