VIDEO. Tagad sanāk, ka katru dienu deg automašīnas Rīgā. Kas notiek uz mūsu ielām?

11:42, 19. decembris 2025
Pirms pāris dienām notika smaga avārija notikusi uz Rēzeknes apvedceļa.

Kā ziņo “Sadursme”: “Negadījumā cietuši četri cilvēki, bet dzīvību zaudējusi 17 gadus veca meitene.

Uz notikuma vietu operatīvi ieradās VUGD, NMPD un Valsts policija, satiksme ilgstoši bija traucēta. Pēc neoficiālas informācijas viens no transportlīdzekļu vadītājiem, iespējams, atradies alkohola reibumā. Šī informācija pagaidām nav oficiāli apstiprināta, un negadījuma apstākļus turpina skaidrot atbildīgie dienesti.”

Vien divas dienas vēlāk soctīklos ievietot video, kur atkal uz ielas, pie tirdzniecības centra “Mols” deg mašīna.

