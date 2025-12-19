VIDEO. Rūpnīcas Krievijā sāk pašas sprāgt: Kremļa “armijas atslēga” dūmos, ukraiņi gavilē 0
Krievijas militārā rūpniecība cieta zaudējumus Dzeržinskā bez Ukrainas bruņoto spēku iejaukšanās, sprādziens notika uzņēmumā Sintez Oka. Tīmeklī redzamas incidenta sekas, raksta dialog.ua.
18. decembrī Krievijas Dzeržinskā (Ņižņijnovgorodas apgabalā) Sintez Oka uzņēmumā notika sprādziens, kā rezultātā izcēlās ugunsgrēks. Uzņēmums specializējas etilamīnu, etilnolamīnu, alkietanolamīnu, virsmaktīvo vielu un naftas ķīmijas ķīmisko vielu ražošanā. Video par sprādziena sekām tika publicēts Exilenova Telegram kanālā.
Exilenova skaidri norādīja, ka šis incidents ļauj Ukrainas bruņotajiem spēkiem ietaupīt resursus, izmantojot tos, lai iznīcinātu citus mērķus. Bezpilota lidaparāti lidoja uz Dzeržinsku 7. oktobrī un 29. aprīlī, abas reizes uzbrukumi tika virzīti uz J. M. Sverdlova rūpnīcu, kas ražo sprāgstvielas, vadāmas bumbas, raķešu sastāvdaļas un pretgaisa raķešu sistēmas.