12:35, 19. decembris 2025
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien iesūdzēja tiesā Lielbritānijas raidorganizāciju BBC par viņa runas rediģēšanu, pieprasot kompensāciju vismaz 10 miljardu ASV dolāru apmērā.

Lieta tika ierosināta federālajā tiesā Maiami, pieprasot “kompensāciju vismaz 5 000 000 000 dolāru apmērā” par katru no diviem apsūdzības punktiem.

“Mums latviešiem varbūt nav pieņemts, ka politikā izmanto uzņēmējdarbības terminoloģiju, ko Tramps bieži dara, kā arī pats fakts, ka viņš ir šovmens. Viņa vadīšanas stils ir arī atšķirīgs – tāds kā slaloms no uzstājīga uz atturīgu, ne vienmēr pietiekami iedziļinoties tēmā,” TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” norāda Einars Semanis, diplomāts, politikas zinātnieks, Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks, bijušais vēstnieks Baltkrievijā.

BBC tiek apsūdzēta par neslavas celšanu un ASV Floridas štata Maldinošas un negodīgas tirdzniecības prakses likuma pārkāpšanu.

BBC novembrī atvainojās Trampam par viņa 2021. gadā teiktas runas rediģēšanu savā programmā “Panorama” 2024. gada oktobrī, bet atteicās maksāt kompensāciju par to. “Lai gan BBC patiesi nožēlo veidu, kādā tika rediģēts videoklips, mēs stingri nepiekrītam tam, ka būtu pamats pretenzijām par neslavas celšanu,” piebilda BBC.

Prezidenta runas rediģēšana radīja iespaidu, ka Tramps neilgi pirms viņa atbalstītāju iebrukuma Kapitolijā 2021. gada 6. janvārī tieši aicinājis uz vardarbīgu rīcību. Oriģinālajā Trampa runā šāda aicinājuma nav.

Trampam novembrī intervijā telekanālam “Fox News” tika jautāts, vai viņš grasās sūdzēt tiesā BBC. “Es domāju, ka man ir pienākums to darīt,” sacīja Tramps. “Viņi piekrāpa sabiedrību, un viņi to ir atzinuši,” piebilda prezidents.

