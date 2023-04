Dzegužkalna estrādes soliņi Foto. LETA © Paula Čurkste

Dzegužkalna estrādē plānota Lielā soliņu pindzelēšanas talka – jānokrāso 550 m2 jeb aptuveni kilometrs







SIA “Rīgas meži” sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) šogad iedzīvotājus Lielajā talkā aicina uz Rīgas augstāko kalnu – Dzegužkalnu! Tā kā ikdienā par šo vietu rūpējas “Rīgas mežu” daļas “Dārzi un parki” darbinieki un tā ir sakopta, tādēļ talkas laikā tiks radīta paliekošāka vērtība – nopindzelētas Dzegužkalna estrādes soliņu koka detaļas gandrīz 550 m2 platībā jeb aptuveni kilometra garumā.

Gleznainajā Dzegužkalnā arī šogad norisināsies lielāki un mazāki pasākumi. Arī gada centrālajos svētkos – Dziesmusvētkos, te pulcēsies kā dejotāji, tā arī dziedātāji un mūziķi. Estrādes soli ir labā tehniskā stāvoklī, bet, lai tie kalpotu ilgāk, to koka detaļas nepieciešams nokrāsot – pārklāt ar speciālu aizsarglīdzekli.

Rīdzinieki, jo īpaši Pārdaugavas iedzīvotāji, aicināti uz Lielo Dzegužkalna estrādes soliņu pindzelēšanas talku! Tā notiks sestdien, 22.aprīlī, plkst. 9.00 – 12.00. Talkas norises vieta atrodama šeit. Pasākuma laikā paredzēts filmēt un fotografēt.

“Rīgas meži” nodrošinās talciniekiem visu nepieciešamo darbam: krāsas, pindzeles, cimdus u.c. materiālus. Savukārt NBS talkā piedalīsies ne vien ar darba spēku, bet arī ar pārvietojamo virtuvi.

Pēc labi padarīta darba talcinieki tiks cienāti ar zupu. Tāpat talkas dalībniekus priecēs un estrādes dēļus iemēģinās apkaimes tautas deju kolektīvi “Kurzemīte” un “Altona”, kā arī vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rits”.

Par Dzegužkalnu

Dzegužkalns ir īpašs – tas ir augstākais dabiskais Rīgas paugurs – 28 metri. Kalnu un tā apkārtnē esošo parku ikdienā kopj SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” darbinieki. Tas ir viens no skaistākajiem, ainaviskākajiem un interesantākajiem Pārdaugavas parkiem. No tā var redzēt iedvesmojošus saullēktus un saulrietus, kā arī no kalna augstākā punkta paveras plašs skats uz Rīgu un vecpilsētu.

Jau 18.gadsimtā Dzegužkalns minēts kā rīdzinieku iemīļota līgošanas vieta. Laika gaitā šī vieta iekopta.

Pirms 130 gadiem – 1893.gadā, Rīgas galvenais dārzu arhitekts un veidotājs Georgs Kufalts izstrādāja parka ierīkošanas projektu, kas pamatā īstenots līdz 1911.gadam. Pēc tam parka labiekārtošanu pārņēma G.Kufalta darbu turpinātājs, ainavu arhitekts un daiļdārznieks Andrejs Zeidaks.

Pašreizējā veidolā parks rekonstruēts 1932.gadā, izveidota amfiteātra formas estrāde ar aptuveni 2000 sēdvietām, ierīkoti celiņi, betona kāpnes u.c. Parka attīstīšana turpinājusies – pakāpeniski iedēstītas vairāki desmiti vietējo un citu zemju kokaugu sugas – Zviedrijas pīlādzis (Sorbus intermedia), baltsārtais Tatārijas sausserdis (Lonicera tatarica), parastā līcija (Lycium barbarum), sirmā spireja (Spiraea cana) u.c.

Arī mūsdienās Dzegužkalna estrāde un tās apkārtne tiek kopta. Tā ir cilvēku iecienīta atpūtas vieta, te notiek dažādi pasākumi, kultūras aktivitātes u.c.

Lielā talka “Rīgas mežos”

Šogad Lielā talka notiks vēl vairākās “Rīgas mežu” teritorijās. Talkas centrālais pasākums notiks Rīgas mežniecības apsaimniekotajā Mangaļsalā, Gaujas mežniecībā talkošana notiks sadarbībā ar NBS, Vides izglītības centrā pie Ogres notiks Susuru talka u.c.

