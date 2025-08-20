#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Trīs gadus strādā, bet Latvijā joprojām nav atzīta par ārsti” – ukraiņu ārstu realitāte, strādājot šeit 0

0:19, 20. augusts 2025
Ukraiņu ārste, kura apguvusi latviešu valodu, praktizē Latvijā, bet joprojām netiek atzīta par ārstu, TV24 raidījumā “Preses klubs” stāsta Kintija Barloti, SIA “Jelgavas klīnika” valdes locekle.

“Pie mums strādā ārsti, arī māsas, ir cilvēki, kuri aizbrauc atpakaļ, kuri strādāja veiksmīgi, un ir arī daktere, kura ieguvusi C latviešu valodas līmeni un vēl joprojām nav atzīta par ārstu. Trīs gadi pagājuši, tas ir jautājums, kāpēc tas mums tā notiek, jo visu laiku vajag kaut ko atzīt, bet cilvēks tiešām strādā un ir desmit gadus strādājis par ģimenes ārstu Ukrainā,” norāda Barloti.

Katrā gadījumā mēs katru dienu ar šo saskaramies. Mums trūkst ārstu, kāpēc mēs vēl joprojām viņus neielaižam iekšā? Kāpēc viņi nevar pieņemt pēc trīs gadus prakses pilnīgi latviešu valodu pārzinošu, ar līmeni labāku nekā mēs noliekam, bez tam viņi visu elektroniski vada, viss notiek, viņa piebilst.

Tur vēl joprojām ir saistība gan ar diploma atzīšanu, gan ar iebraukšanas atļaujām, vārdu sakot, viņa cīnās vēl joprojām, ir ieguvusi augstāko kategoriju latviešu valodā. “Tas ir absurds, un es nezinu, kāpēc tas tā notiek, jo ja cilvēks nezinātu, es saprotu, mums te desmitiem gadus dzīvo cilvēki nezinot valodu. Viņa perfekti to pārzin un ar bērniem šeit ir pārcēlusies,” neizpratnē pauž Barloti.

“Es vairs nezinu, pie kā griezties, jo mēs esam cīnījušies, mēs viņu atbalstām, viņa lika eksāmenus gan Ārsta biedrība, gan viss cits ir iziets, tagad atkal ir jautājums par viņas diplomiem, bet to taču varēja uzreiz pajautāt. Es uzskatu, ka tas ir mākslīgi radīts kārtējais šķērslis, lai vispār mēs pieņemtu ārstus, kuri atbrauc labprātīgi un grib palikt šeit. Viņi neaizbrauca uz Vāciju, viņi paliek šeit un ir mūsu cilvēks,” uzsver Barloti.

