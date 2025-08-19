#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Vai piekrītat domai, ka cilvēka dzīvesvieta bieži atspoguļo viņa finansiālo situāciju un ar to saistīto domāšanas veidu? Finansiālie izaicinājumi un satraukums par to var ietekmēt cilvēka psiholoģisko labsajūtu un garīgo veselību, tāpēc nav pārsteigums, ka tie ietekmē arī ikdienišķas, sadzīviskas lietas.

Eksperti apkopojuši lietas, kuras pietrūkst cilvēkiem, kas slepeni cīnās ar finanšu grūtībām. Sākot ar budžeta plānošanas rīkiem un beidzot ar pārtikas precēm un pat mēbelēm, daudzas lietas, kas trūkst viņu dzīves telpās un ikdienas dzīvē, ietekmē viņu drošības un stabilitātes trūkumu.

1. Pārtikas krājumu plaukts

Cilvēki, kas dzīvo no zemiem ienākumiem un cīnās ar naudas grūtībām, visticamāk, saskarsies arī ar pārtikas trūkumu. Viņu mājās ir mazāka iespēja atrast pieliekamo ar dažādu pārtikas produktu krājumiem.

2. Zīmolu produkti

Gan pārtika, gan apģērbs, gan sadzīves tīrīšanas līdzekļi bieži nav no “augstā” plauktiņa. Zīmolu preces ir dārgākas, tāpēc cilvēki ar finansiālām grūtībām izvēlas lētākās alternatīvas.

3. Darbojošas sadzīves tehnikas

Cilvēki ar zemiem ienākumiem visbiežāk cieš no remonta un uzturēšanas izmaksām. Salūzuši sadzīves priekšmeti, problēmas ar elektrību, ūdeni vai apkuri prasa laiku un naudu, ko viņi bieži nevar atļauties. Vienmēr jāizvēlas prioritātes.

4. Pārmērīgi daudz higiēnas līdzekļu

Kosmētika, ādas kopšanas līdzekļi un citi higiēnas produkti bieži mājās trūkst, jo cilvēkiem nav papildu līdzekļu, par ko tos iegādāties.

5. Jauni apģērbi un apavi

Dzīvojot no algas līdz algai, pēdējais, ko cilvēks sev iegādājas, ir jauns apģērbs un apavi.

6. Specifiski tīrīšanas līdzekļi

Cilvēkiem ar finansiālām grūtībām bieži trūkst specializētu tīrīšanas līdzekļu vai pat pamatproduktu, piemēram, roku ziepju, šampūna vai kondicioniera. Viņi bieži izmanto universālus līdzekļus, lai ietaupītu.

7. Mājas birojs

Ja cilvēks var strādāt no mājām, viņš saskaras ar vairākām grūtībām. Kā rezultātā, tās liedz viņam izmantot attālinātā darba priekšrocības. Sākot ar privātu, klusu telpu un beidzot ar mājas biroja aprīkojumu, rakstāmgaldu un pat interneta pieslēgumu.

8. Svētku rotājumi

Cilvēki, kuriem ir finansiālas grūtības reti var atļauties Ziemassvētku vai citu svētku dekorācijas. Tāpat ir grūtības iegādāties dāvanas ģimenei, kas rada emocionālu spiedienu un vainas sajūtu.

9. Avārijas preces

Cilvēki ar zemiem ienākumiem bieži nevar uzkrāt naudu neparedzētiem izdevumiem, “avārijas” situācijām. Dzīvošana no algas līdz algai liedz plānot nākotni.

10. Klusums

2017. gadā veikts pētījums atklāj, ka zemāku ienākumu mājsaimniecības biežāk dzīvo trokšņainā vidē, kas ietekmē miegu un ikdienas labsajūtu.

11. Uzticams transportlīdzeklis

Pat ja cilvēkam ir auto, uzturēšanas izmaksas, degviela un remonts bieži ir pārlieku dārgi. Līdz ar to – jāiztiek ar to, kas ir. Un ne vienmēr tas, kas ir, ir labā un drošā stāvoklī.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

