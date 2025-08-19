“Šis paliek par traku!” Iedzīvotāji nepatīkami pārsteigti par atkritumu izvešanas cenām 0
Sociālajā tīklā “Thread” lasāma diskusija par atkritumu savākšanas cenām. Daži iedzīvotāji pārsteigti secinājuši, ka maksājumi par atkritumu izvešanu vietām jau pārsniedz saprātīgas robežas.
Kāda “Thread” lietotāja, publicējot informāciju, cik par atkritumu izvešanu jāmaksā Salienā, Piņķos, vaicāja: “Vai kāds maksā vēl vairāk par atkritumu savākšanu? Nu jau šis paliek par traku.” Kā liecina publiskotā informācija, par atkritumu savākšanu jūlija mēnesī sievietei bija jāmaksā 41,62 eiro.
Iedzīvotāji, daloties savās pieredzēs, norādījuši, ka atkritumu izvešanas cenas dažādās vietās Latvijā ievērojami atšķiras, un daži pauž neizpratni par tik lielām summām.