Laima slimība kļūst arvien izplatītāka. Taču tās simptomus ne vienmēr ir viegli pamanīt 0
Klimata pārmaiņas veicina Laima slimības pieaugumu visā pasaulē. Taču daudziem ārstiem joprojām ir grūtības atpazīt tās simptomus.
Ērces ir ar asinīm barojoši parazīti un, uzreiz pēc odiem, otrie bīstamākie cilvēkiem slimību pārnēsātāji. Bet, kad notiek kodums, pastāv risks saslimt ar nopietnām slimībām, un to nemaz var nesajust.
Šie zirnekļveidīgie ar astoņām kājām un sīku ķermeni, kas nepārsniedz ābola sēkliņas lielumu, var izdalīt pretiekaisuma vielu, lai maskētu barošanos. Tas ļauj daudzām slimību izraisošām baktērijām, kas varētu būt ērci jau inficējušas, nepamanīti nokļūt asinīs.
Laima slimībai ir daudz vairāk simptomu, kas var kļūt arvien daudzveidīgāki, ja ārstēšana netiek sākta savlaicīgi. “Tā ir baktērija, kas spēj iekļūt visos organisma audos,” skaidro Džeks Lamberts, infekcijas slimību speciālists, medicīnas profesors Dublinas Universitātē un Laima resursu centra dibinātājs. “Tā nokļūst smadzenēs, locītavās, muskuļos, nervu sistēmā, perifērajā nervu sistēmā, urīnpūslī un zarnās.”
Slimība var izraisīt arī sejas paralīzi, sirds problēmas, smagu nogurumu un sāpīgu tirpšanu rokās un kājās. Simptomu plašā amplitūda nozīmē, ka ne visi pacienti tiek uztverti nopietni.
“Pašos Laima slimības izpētes sākumos notika liela diskusija,” stāsta Braiens Falons, Laima un ērču pārnēsāto slimību izpētes centra direktors Kolumbijas universitātē, Ņujorkā. “Vai pacienti vienkārši izdomā? Vai viņi ir hipohondriķi, kas iedomājas slimību? Tas radīja lielas grūtības 90. gadu sākumā, kā šos pacientus ārstēt.”
Par savām grūtībām ar Laima slimību ir publiski runājuši vairāki slaveni cilvēki. Nesen arī dziedātājs Džastins Timberleiks atklāja, ka pēc pasaules tūres beigām viņam diagnosticēta slimība. Viņš raksturoja, ka koncertos esot izjutis “milzīgas nervu sāpes”. “Ja jūs paši esat saskārušies ar šo slimību vai pazīstat kādu, kam tā ir – jūs zināt: ar to dzīvot ir nežēlīgi smagi gan fiziski, gan psiholoģiski,” Timberleiks rakstīja “Instagram” ierakstā.
Laima slimība reti ir letāla, un vairums cilvēku, savlaicīgi saņemot antibiotikas, izveseļojas. Problēma ir diagnozes noteikšana – pārāk liela nozīme tiek piešķirta tikai klasiskajam sarkanajam pleķim, izsitumam.
Dokumentālista Ričarda Vilsona pieredze liecina, ka slimību var gadiem neatklāt, jo izsitums “neizskatījās tipisks”. Viņa simptomi tika kļūdaini saistīti ar dažādām citām diagnozēm, slimība palika neatklāta pat astoņus gadus pēc saslimšanas.
“Labā ziņa ir tā, ka vairums cilvēku ar laiku atveseļojas,” saka Falons. “Vislielākās grūtības rada Laima artrīts un tie pacienti, kuriem ir smagas, ilgstošas sekas. Bet medicīna attīstās ļoti strauji, un tuvāko 5–10 gadu laikā sagaidāmi nozīmīgi atklājumi.”
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!