Ilustratīvs attēls. Foto: Karen Ducey/REUTERS/SCANPIX/LETA

Tallinā uz trīs stundām slēgta gaisa telpa: kas bija atgadījies? 0

17:32, 8. augusts 2025
Agrā pirmdienas rītā no plkst. 2.00 līdz 5.00 tika slēgta gaisa telpa ap Tallinu. Igaunijas Klimata ministrija ziņo, ka tai bijusi minimāla ietekme uz gaisa satiksmi, vēsta igauņu mediji.

Trīs stundu slēgšana notika personāla trūkuma dēļ, lai gan ministrija uzsver, ka vispārējs gaisa satiksmes dispečeru trūkums nepastāv.

Klimata ministrijas valsts sekretāra vietnieks Sanders Salmu skaidroja, ka dispečeru skaits kopumā ir pietiekams, taču problēma esot cita. Viņš norādīja, ka gadījumos, kad daļa personāla ir dežūrā, bet pārējie atrodas rezervē un konkrētajā brīdī nevar ierasties, jo viņiem ir tiesības atteikties, var izveidoties situācija, kurā neviens no rezervistiem nav pieejams.

Tikmēr Mihkels Haugs, gaisa satiksmes vadības departamenta vadītājs uzņēmumā “Lennuliiklusteenindus”, norādīja, ka situācija naktī no svētdienas uz pirmdienu bijusi izņēmuma gadījums. Pēdējo 10 gadu laikā nekas tamlīdzīgs nav noticis.

“Slēgšana notika, jo mums bija problēmas ar personālu, un tā kā lidojumu drošība ir galvenā prioritāte un jārespektē arī cilvēku privātā dzīve, šoreiz mēs nevarējām atrast labāku risinājumu,” teica Haugs.

“Tomēr mēs vēl vakarpusē mēģinājām rast risinājumu, mainījām dienas dežūru grafiku un darījām visu iespējamo, lai ierobežojumi būtu minimāli,” viņš piebilda.

Haugs uzsvēra, ka arī naktīs dežūrā jābūt vairākiem dispečeriem, lai nodrošinātu pietiekamu atpūtas un darba laika līdzsvaru, tādējādi novēršot bīstamas situācijas, kurās viens dispečers strādā visu nakti.

Tas arī bijis iemesls trīs stundu pārtraukumam. No plkst. 2.00 līdz 5.00 pirmdienas rītā neviena lidmašīna Tallinas lidostā nepacēlās un nenolaidās, jo gaisa telpa bija slēgta.

Neviens reiss netika atcelts, un gaisa satiksmes kontroles centrs jau svētdien ap pusdienlaiku informēja sadarbības partnerus par gaidāmo slēgšanu. Tas par stundu aizkavēja vienu reisu, kas bija ceļā no Antālijas uz Tallinu.

Pārlidojumus šis lēmums neesot ietekmējis, jo tos apkalpo cits personāls. Haugs piebilda, ka ārkārtas lidojuma gadījumā viņi gaisa telpu būtu varējuši atkal atvērt arī šajā periodā.

Dispečeru maiņas ilgst no 7 līdz 11 stundām, no kurām apmēram ceturtdaļa ir paredzēta atpūtai.

