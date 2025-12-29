Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto. LETA/Ieva Lūka

Eksperti nosaukuši sliktāko automašīnu ražotāju: no šīs markas transporlīdzekļiem ieteicams turēties pa gabalu 0

LA.LV
Mājas Sadzīve

Daudzi autovadītāji, izvēloties jaunu transportlīdzekli, cer uz vienu – lai automobilis kalpotu pēc iespējas ilgāk, sagādātu pēc iespējas mazāk rūpju un neradītu vilšanos ikdienas lietošanā. Tieši tāpēc arvien biežāk tiek ņemti vērā neatkarīgu ekspertu vērtējumi un citu īpašnieku pieredze.

Kokteilis
Ko vilkt Jaungada naktī? Astrologi sniedz precīzas norādes katrai zodiaka zīmei
Kokteilis
Ko vilkt mugurā, sagaidot Ugunīgā Zirga gadu? Padomi katrai zodiaka zīmei, lai piesaistītu veiksmi un harmoniju
Kokteilis
10 zelta frāzes, kuras vērts atcerēties – tās ļaus izbeigt teju katru strīdu
Lasīt citas ziņas

Izdevums SlashGear, atsaucoties uz Consumer Reports veikto pētījumu, nesen nosaucis autoražotāju, kura automobiļi ekspertu skatījumā sagādā visvairāk problēmu. Šoreiz runa ir par labi zināmo amerikāņu zīmolu Jeep.

Saskaņā ar Consumer Reports datiem Jeep modeļi uzrādījuši salīdzinoši vājus rezultātus vairākās būtiskās kategorijās. Ceļa testos zīmols ieguvis vien 64 punktus, bet prognozētā uzticamība bijusi zemāka nekā daudziem konkurentiem. Tas nozīmē, ka automobiļiem biežāk tiek konstatēti tehniski bojājumi, kas prasa neparedzētus remontus.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Siliņa dāvās lēcienus ar gumiju, bet Hokeja federācija – alkometru: Puče ironizē par lēmumu Maestro piešķirt mūža stipendiju
Veselam
Svētku galds var maksāt veselību: gastroenteroloģe un farmaceits brīdina par biežākajām kļūdām gadumijā
“Ukraiņi grib mani nogalināt!” Putins sūdzas Trampam par neeksistējošu uzbrukumu

Ne mazāk satraucošs ir arī īpašnieku apmierinātības rādītājs. Liela daļa Jeep automašīnu īpašnieku atzinuši, ka viņu pieredze neatbilst gaidītajam. Tas liecina, ka vilšanās rodas ne tikai tehnisku problēmu dēļ, bet arī kopējā lietošanas pieredzē.

Eksperti norāda, ka pēdējos gados Jeep zīmols saskāries arī ar vairākām automobiļu atsaukšanas kampaņām un drošības jautājumiem, kas vēl vairāk ietekmējis reputāciju. Tieši tāpēc autovadītāji tiek aicināti rūpīgi izvērtēt visus riskus un pirms pirkuma pieņemt pārdomātu lēmumu.

Speciālisti uzsver, ka pat populārs un vizuāli pievilcīgs zīmols ne vienmēr garantē drošību un uzticamību ilgtermiņā, tādēļ pētījumu un neatkarīgu reitingu analīze var palīdzēt izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem nākotnē.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Tiklīdz varēju aizsniegt pedāļus…” Ļaudis dalās siltās atmiņās par pirmo reizi pie stūras, bet ko saka likums?
Uz Latvijas ceļiem tu būsi pasargāts: 8 visu laiku drošākie automašīnu modeļi
tas attieksies uz dīzelīšiem? ES negribīgi atkāpjas no stingrā zaļā kursa auto elektrifikācijā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.