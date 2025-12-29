Eksperti nosaukuši sliktāko automašīnu ražotāju: no šīs markas transporlīdzekļiem ieteicams turēties pa gabalu 0
Daudzi autovadītāji, izvēloties jaunu transportlīdzekli, cer uz vienu – lai automobilis kalpotu pēc iespējas ilgāk, sagādātu pēc iespējas mazāk rūpju un neradītu vilšanos ikdienas lietošanā. Tieši tāpēc arvien biežāk tiek ņemti vērā neatkarīgu ekspertu vērtējumi un citu īpašnieku pieredze.
Izdevums SlashGear, atsaucoties uz Consumer Reports veikto pētījumu, nesen nosaucis autoražotāju, kura automobiļi ekspertu skatījumā sagādā visvairāk problēmu. Šoreiz runa ir par labi zināmo amerikāņu zīmolu Jeep.
Saskaņā ar Consumer Reports datiem Jeep modeļi uzrādījuši salīdzinoši vājus rezultātus vairākās būtiskās kategorijās. Ceļa testos zīmols ieguvis vien 64 punktus, bet prognozētā uzticamība bijusi zemāka nekā daudziem konkurentiem. Tas nozīmē, ka automobiļiem biežāk tiek konstatēti tehniski bojājumi, kas prasa neparedzētus remontus.
Ne mazāk satraucošs ir arī īpašnieku apmierinātības rādītājs. Liela daļa Jeep automašīnu īpašnieku atzinuši, ka viņu pieredze neatbilst gaidītajam. Tas liecina, ka vilšanās rodas ne tikai tehnisku problēmu dēļ, bet arī kopējā lietošanas pieredzē.
Eksperti norāda, ka pēdējos gados Jeep zīmols saskāries arī ar vairākām automobiļu atsaukšanas kampaņām un drošības jautājumiem, kas vēl vairāk ietekmējis reputāciju. Tieši tāpēc autovadītāji tiek aicināti rūpīgi izvērtēt visus riskus un pirms pirkuma pieņemt pārdomātu lēmumu.
Speciālisti uzsver, ka pat populārs un vizuāli pievilcīgs zīmols ne vienmēr garantē drošību un uzticamību ilgtermiņā, tādēļ pētījumu un neatkarīgu reitingu analīze var palīdzēt izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem nākotnē.