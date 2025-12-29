Filips Rajevskis: Somiem vismaz ir galva uz pleciem – arī mums vajag tāpat 0
Filips Rajevskis, politologs, sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts” līdzdibinātājs, TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” kritiski vērtēja to, kā Latvijā tiek pieņemti lēmumi saistībā ar valsts nacionālajām interesēm, uzsverot nepieciešamību pašiem izvērtēt situācijas un nepaļauties tikai uz ārvalstu ekspertu padomiem.
“Ja mēs runājam var valsts nacionālajām interesēm, mums vajag vairāk domāt ar savu galvu, nekā ar svešām galvām. Ja viens svešs cilvēks atnāk, paskatās kartē un pasaka, ka to vajag novākt, kaut kāds racionālais grauds tajā ir, bet tas, cik mēs nekritiski vērtējam šos padomus un paši nedomājam par savām interesēm un sekām, cik viegli pavelkamies uz šādiem svešu cilvēku ātri izteiktiem padomiem, ir problēma, kas uzputo to visu,” sacīja Rajevskis.
Viņš uzsvēra, ka piemērs ar Somiju rāda, kā valstīm pašām jāvada sava aizsardzības politika, ņemot vērā ilgstošu vēsturi un savus resursus, nevis tikai pakļaujoties uz citu cilvēku padomiem.
“Es domāju, ka absolūti normāli ir tas, ka Somijā viņiem ir galva pašiem uz pleciem, viņi paši savu aizsardzības politiku pret Krieviju ved. Es nedomāju, ka, ja tur aizbrauktu kāds no mums un sāktu kaut ko somiem mācīt, viņi ātri mums pateiktu – nodarbojies ar savām lietām savā valstī, mums kā somiem ir gara vēsture, mēs zinām, kā un ko mēs aizsargāsim. Tas pats attiecas arī uz mums. Jā, padomi ir labi, bet nevajag tā šūmēties. Uzklausījām, bet ieslēdzam paši savas smadzenes, arī politiķi, paskatāmies, kādi ir resursi, kā varam to izvērtēt, kas ir atbildīgs par to, un tad sākam risināt šo problēmu no viena gala,” skaidroja politologs.
Rajevskis uzsvēra, ka kritiska domāšana un pašu valsts interešu izvērtēšana ir būtiska, lai lēmumi būtu ilgtspējīgi un atbilstoši Latvijas drošības un stratēģiskajām vajadzībām.