Zaporižjas atomelektrostacijas vispārīgs skats, Ukraina. Ilustratīvs attēls.
Zaporižjas atomelektrostacijas vispārīgs skats, Ukraina. Ilustratīvs attēls.
EPA/SERGEI SUPINSKY

“Tas apdraud pilnīgi visus!” Zelenskis brīdina par kritisku situāciju Zaporižjas AES 0

LETA
22:33, 30. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien paziņojis, ka krievu okupētā Zaporižjas atomelektrostacija (AES) jau septiņas dienas atslēgta no elektroapgādes tīkla, un brīdināja, ka situācija ir kritiska.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Cūka ir noslīkusi!” Andris Freidenfelds komentē leģendārās dziesmas skandālu
10 dīvainas lietas, ko suņi dara, kad ir greizsirdīgi
Dārzs
“Izskatās, ka spāņi zaudēs, jo dāmas un kungs ir uzdevuma augstumos!” Iespējams, atrasts efektīvs šo gliemju iznīcināšanas veids 1
Lasīt citas ziņas

“Situācija ir kritiska. Krievijas uzbrukumu dēļ stacija ir atvienota no elektroapgādes un elektrotīkla. To apgādā dīzeļģeneratori,” paziņoja Zelenskis. “Nedz ģeneratori, nedz stacija tam nav paredzēti, un tie nekad nav tik ilgi darbojušies šādā režīmā. Un mums jau ir informācija, ka viens no ģeneratoriem ir sabojājies,” viņš piebilda.

“Krievi ar saviem uzbrukumiem kavē elektrolīniju atjaunošanu līdz stacijai un elementārās drošības atjaunošanu. Un tas apdraud pilnīgi visus,” uzsvēra Ukrainas prezidents.

CITI ŠOBRĪD LASA
FOTO. Atrodi bildēs sevi! Gandrīz 5000 cilvēku īpašu pārsteigumu pilnā pārgājienā Ērgļos
VIDEO. “Nu, ko smejies! Trīs pensijas tagad paņems!” Poligona sēņotāji gadu no gada neņem vērā likumus
“Jācer, ka mums tas nekad nebūs jāizmanto!” Tramps nosauc Medvedevu par “stulbu cilvēku”

Viņš piebilda, ka ticies ar militārpersonām un Enerģētikas ministrijas pārstāvjiem un uzdevis valdībai – Enerģētikas ministrijai un Ārlietu ministrijai – pievērst pasaules uzmanību situācijai Zaporižjas AES.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Dūmu stabs kāpj stāvus debesīs. Izveidojusies bīstama situācija pie Zaporižjes AES
Krievija pirms miera sarunām demonstrē attieksmi, nometot aviobumbu uz Zaporižjas autoostas
Krievijas nežēlīgā atbilde pēc Ukrainas un ASV vienošanās – triecieni pret civilo infrastruktūru; desmitiem ievainoto
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.