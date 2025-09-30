“Tas apdraud pilnīgi visus!” Zelenskis brīdina par kritisku situāciju Zaporižjas AES 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien paziņojis, ka krievu okupētā Zaporižjas atomelektrostacija (AES) jau septiņas dienas atslēgta no elektroapgādes tīkla, un brīdināja, ka situācija ir kritiska.
“Situācija ir kritiska. Krievijas uzbrukumu dēļ stacija ir atvienota no elektroapgādes un elektrotīkla. To apgādā dīzeļģeneratori,” paziņoja Zelenskis. “Nedz ģeneratori, nedz stacija tam nav paredzēti, un tie nekad nav tik ilgi darbojušies šādā režīmā. Un mums jau ir informācija, ka viens no ģeneratoriem ir sabojājies,” viņš piebilda.
“Krievi ar saviem uzbrukumiem kavē elektrolīniju atjaunošanu līdz stacijai un elementārās drošības atjaunošanu. Un tas apdraud pilnīgi visus,” uzsvēra Ukrainas prezidents.
Viņš piebilda, ka ticies ar militārpersonām un Enerģētikas ministrijas pārstāvjiem un uzdevis valdībai – Enerģētikas ministrijai un Ārlietu ministrijai – pievērst pasaules uzmanību situācijai Zaporižjas AES.