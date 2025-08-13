Dūmu stabs kāpj stāvus debesīs. Izveidojusies bīstama situācija pie Zaporižjes AES 0
Pagaidām okupētajā Zaporižjes atomelektrostacijā (AES) novērojami dūmi, kas radušies ugunsgrēka rezultātā kravas ostas rajonā, ziņo Ukrainas Enerģētikas ministrija. Precīza ugunsgrēka vieta un tā iespējamās sekas pašlaik tiek noskaidrotas, taču incidents atkal izgaismo nopietnos draudus, ko rada Krievijas okupācija Eiropas lielākajā kodolobjektā.
“Mēs uzsveram, ka kravas osta neatrodas pašas stacijas drošības zonā,” norāda ministrijā, piebilstot, ka notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu ugunsgrēka cēloni un tā potenciālo ietekmi uz AES darbību.
Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (IAEA) jau 2. augustā ziņoja par sprādzieniem un dūmiem netālu no vienas no AES palīgiekārtām, kas liecina, ka šādas situācijas nav retums. IAEA komanda, kas uzrauga situāciju uz vietas, apstiprināja, ka ugunsgrēks, visticamāk, izcēlās meža vai krūmāju apvidū drošā attālumā no stacijas industriālās zonas, un tieša apdraudējuma kodoldrošībai pagaidām nav. Tomēr situācija joprojām ir potenciāli bīstama, jo Krievijas okupācijas spēki sistemātiski pārkāpj kodoldrošības, radiācijas un ugunsdrošības noteikumus.
Ukrainas Enerģētikas ministrija uzsver, ka jebkādas provokācijas vai militāras darbības Zaporižjes AES teritorijā var izraisīt “neparedzamas un katastrofālas sekas visam kontinentam”. Tādēļ tiek atkārtoti izteikts aicinājums deokupēt staciju un atgriezt to Ukrainas un tās likumīgā operatora – JSC “NNEGC Energoatom” – pilnā kontrolē.
Zaporižjes AES, kas ir lielākā kodolelektrostacija Eiropā, kopš 2022. gada marta atrodas Krievijas okupācijas spēku kontrolē. Visas sešas stacijas reaktoru vienības ir aukstā izslēgšanas stāvoklī, kas samazina kodolnegadījuma risku, taču joprojām prasa nepārtrauktu dzesēšanas sistēmu darbību un stabilu elektroapgādi.
Krievijas okupācijas administrācija, kā ziņo mediji, plāno līdz 2027. gada beigām iegūt licences visu AES vienību darbībai saskaņā ar Krievijas regulējumu, kā arī atsākt stacijas darbību, izmantojot Krievijas ražotu kodoldegvielu. Tomēr Energoatom kategoriski noraida šādus plānus, uzsverot, ka stacijas restartēšana okupācijas apstākļos ir tehniski neiespējama un pārkāpj starptautiskos kodoldrošības standartus. Iemesli ietver kritisko drošības sistēmu degradāciju, nepietiekamu apkopi, oriģinālo rezerves daļu trūkumu un nekvalificēta personāla klātbūtni.
Turklāt Krievijas militārā klātbūtne stacijā un tās apkārtnē rada papildu riskus. IAEA ekspertiem tiek liegta pilnīga piekļuve stacijai, kas apgrūtina objektīvu situācijas uzraudzību.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir paziņojis, ka AES pieder Ukrainas tautai un tās darbība nav iespējama, kamēr tā atrodas okupantu kontrolē.
Zaporižjes AES atrašanās frontes līnijā un tās okupācija rada pastāvīgus draudus kodoldrošībai. Kopš 2022. gada stacija ir piedzīvojusi astoņus pilnīgus elektroapgādes pārtraukumus, kas palielina risku dzesēšanas sistēmu atteicei un potenciālai radiācijas noplūdei. Kahovkas dambja iznīcināšana 2023. gadā vēl vairāk sarežģīja situāciju, jo tika apdraudēta ūdens apgāde dzesēšanas sistēmām.
Задымление произошло около Запорожской АЭС
Фото распространил канал «Оперативний інформ». Причина задымления неизвестна. Россия, которая контролирует электростанцию, ситуацию не комментировала.
Фото: «Оперативний інформ» / Telegram pic.twitter.com/k9LVYUtoht
— Дождь (@tvrain) August 12, 2025