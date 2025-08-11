#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Krievija pirms miera sarunām demonstrē attieksmi, nometot aviobumbu uz Zaporižjas autoostas

10. augusts 2025
Ukrainas pilsētas Zaporižjas autoostai svētdien trāpīja Krievijas vadāmā aviobumba, ievainojot 19 cilvēkus, paziņoja Zaporižjas apgabala militārās administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs.

Ievainoto stāvoklis lielākoties ir vidēji smags. Vēl viena vadāmā aviobumba trāpīja Zaporižjas Medicīnas universitātes klīnikai. Tur cietušo nav.

Šajos triecienos arī nodarīti postījumi septiņām daudzdzīvokļu mājām.

Komentējot triecienus Zaporižjai, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēra, ka “ikviens var redzēt, ka Krievija nav spērusi nevienu reālu soli miera virzienā, nevienu soli uz zemes vai gaisā, kas varētu glābt dzīvības”.

“Tāpēc mums ir vajadzīgas sankcijas, mums ir vajadzīgs spiediens. Ir vajadzīgs spēks – pirmkārt, Savienoto Valstu spēks, Eiropas spēks, visu pasaules nāciju spēks, kuras vēlas mieru starptautiskajās attiecībās. Ja Krievija nevēlas apturēt karu, tad mums ir jāaptur tās ekonomika,” teikts Zelenska ierakstā platformā “Telegram”.

Karš Ukrainā 3 gadi
