“Jāmaina veco partiju staigāšana pa apli!” Alvis Hermanis paziņo par jaunu risinājumu, ko plāno realizēt 49
Alvis Hermanis sociālajā medijā “Facebook” paziņojis, ka veido jaunu kustību/partiju. Tās pagaidu nosaukums – “BEZ PARTIJĀM”.
Partijas dalībnieki vēsta: “Mēs, Armands Broks, Alvis Hermanis, Guntars Vītols, Didzis Šmits, Pēteris Sproģis, ar šo darām zināmu, ka esam apvienojušies ar nodomu radīt jaunu politisku kustību/partiju, kuras galvenais mērķis ir mainīt vēlēšanu likumu, izbeidzot partiju diktātu, un pāriet uz jaunu vēlēšanu kārtību, kurā vēlētāji balso par konkrētiem cilvēkiem un nevis partiju listēm.
Turklāt, par deputātiem ievēlētie pilsoņi drīkstēs vienlaicīgi strādāt savās profesijās un vadīt savus privātos uzņēmumus (kā pirmskara laikos). Pašreizējā vēlēšanu kārtība nedod iespēju atlasīt maksimāli kompetentākos valsts pilsoņus, kuri būtu spējīgi pieņemt maksimāli kvalitatīvākos lēmumus par labu pārējai sabiedrībai. Tāpēc šī sistēma būtu jāmaina.”
Jaunā partijas dalībnieki raksta, ka līdz šim liela daļa sabiedrības parlamenta vēlēšanās nepiedalījās. Tāpat liela daļa balsoja par mazāko ļaunumu. Jaunās partijas paredzētā vēlēšanu kārtība dos vēlētājiem iespēju pilnvērtīgi piedalīties valsts politiskajā dzīvē, izvēloties savas varas pārstāvjus.
“Tā kā esošās partijas saprotamu iemeslu dēļ pašas kategoriski negrib mainīt vēlēšanu likumu, tad vienīgais veids to izdarīt ir – radīt tautas kustību jeb vienreizējas lietošanas partiju “BEZ PARTIJĀM”, kas būtu drosmīga un griboša to realizēt demokrātiskā un likumīgā veidā. Tas būs arī sava veida referendums par vēlēšanu kārtības nomaiņu Latvijas Republikā. Šis, tātad, būtu plāns “A”.
Ja vēlēšanu rezultātā netiek savākts nepieciešamais balsu skaits, lai šo realizētu uzreiz un nekavējoties (mainot vēlēšanu kārtību, atlaižot Saeimu un rīkojot jaunas vēlēšanas bez partijām), tad Saeimā ievēlētie šīs partijas deputāti 4 gadu garumā turpinās pārliecināt sabiedrību par vēlēšanu kārtības maiņas nepieciešamību, bet paralēli, protams, piedalīsies valsts likumdošanas varas un izpildvaras darbā. Tāpēc partija publiskos savu Ministru kabineta sastāvu, ar kuru vēlētāji tiks iepazīstināti savlaicīgi pirms vēlēšanām. Tas būs plāns “B”.”
Taču jaunās partijas svarīgākais uzdevums tomēr ir šis: ar vēlēšanu kārtības maiņu likvidēt esošo partiju bezcerīgo staigāšanu pa apli un dot jaunu enerģiju un entuziasmu projektam “Latvijas valsts”, iesaistot šoreiz tajā visus valsts pilsoņus, kuri no sava vidus izvirza labākos no labākajiem.
Mūsu projekts ir pašā sākuma stadijā un apspriešanas stadijā ir arī jaunais vēlēšanu likums.
Kustība “BEZ PARTIJĀM” grib apvienot cilvēkus ar dažādām ideoloģiskām pārliecībām un uzskatiem. Bet mūs vienos kopīga vēlme – mainīt vēlēšanu kārtību,” pauž partijas dalībnieki.